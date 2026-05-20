Gözlük takarken kör olmayın! Ucuz güneş gözlüklerindeki bu tehlikenin farkında mısınız?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gözlük takarken kör olmayın! Ucuz güneş gözlüklerindeki bu tehlikenin farkında mısınız?

Ucuz güneş gözlüklerindeki büyük tehlike için önlem almak durumundasınız...

Güneş gözlüğü için gözü karartması yeterli sanıyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz! Çünkü ucuz ve kalitesiz güneş gözlükleri, göz bebeğini büyüterek zararlı UV ışınlarını adeta bir vakum gibi içeri çekiyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tunç, Merve Kantarcı Çulha'ya yaptığı özel açıklamalarda güneş gözlükleriyle ilgili gerçeği açıkladı: “Kalitesiz gözlük takmak, hiç gözlük takmamaktan çok daha tehlikeli!” İşte katarakt ve sarı nokta hastalığına davetiye çıkaran o büyük gizli tehlike...

Yaz ayları yaklaşırken güneş gözlüğü alışverişi hız kazandı ancak pazar tezgâhlarında, işportacılarda ya da internette "ucuz" fiyatlarla satılan güneş gözlükleri, şıklık uğruna göz sağlığınızdan olmanıza neden olabilir. Halk arasında yaygın olan "Camı koyu renk olsun, gözü karartsın yeter" algısı, aslında kalıcı görme kayıplarına giden kapıyı aralıyor.

Koruyucu özelliği bulunmayan, ultraviyole (UV) filtresiz sahte gözlükler, gözü korumak bir yana dursun, karanlık ortam efekti yaratarak göz bebeğinin büyümesine yol açıyor ve güneşin tüm zararlı ışınlarının doğrudan gözün merkezine ulaşmasına zemin hazırlıyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tunç, Merve Kantarcı Çulha'ya yaptığı açıklamalarda, merdiven altı ve kalitesiz gözlük kullanımının sebep olduğu büyük risklere dikkat çekti.

Kalitesiz bir gözlük takmanın, bazen hiç gözlük takmamaktan bile daha tehlikeli olduğunun altını çizen Dr. Tunç; güneşin UVA ve UVB ışınlarının yıllar içinde gözde birikici hasarlar bıraktığını belirterek uyardı: Bu hatalı alışkanlık, geri dönüşü olmayan katarakt ve sarı nokta hastalığı gibi kalıcı körlük risklerini doğrudan tetikliyor! Peki, bir güneş gözlüğünün gerçekten koruyucu olduğunu nasıl anlarız? UV400 ibaresi dışında hangi sertifikalara bakmalıyız? Polarize camlar lüks mü yoksa sağlık unsuru mu? İşte göz sağlığınızı korumak için Uğur Tunç ile rehber niteliğindeki o röportajın tüm detayları...

Halk arasında "gözü karartması yeterli" algısı var. Oysa korumasız koyu renkli camların, göz bebeğini büyüterek UV ışınlarının göze daha fazla zarar vermesine neden olduğu doğru mu? Kalitesiz bir gözlük takmak, hiç gözlük takmamaktan daha mı tehlikelidir? Evet, bu oldukça önemli bir konu. Halk arasında "cam koyuysa koruyordur" gibi bir algı var ama aslında tek başına koyu cam yeterli değil. Bunun ile ilgili bilimsel tam bir kanıt olmamak ile birlikte, teorik olarak aslında bu doğru olabilir. Yani evet, UV filtresi olmayan koyu gözlükler loş ortam efekti ile göz bebeğini büyüttüğü için zararlı ışınların göze daha fazla ulaşmasına neden olabilir. Özellikle yaz aylarında ve UV seviyesinin en yüksek olduğu öğle saatlerinde bu risk daha belirgin hale gelebilir. Bu yüzden kalitesiz bir gözlük bazen hiç gözlük takmamaktan daha riskli olabilir.

Güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarına korumasız maruz kalmanın, katarakt oluşumu ve sarı nokta hastalığı gibi kalıcı görme kayıplarıyla doğrudan ilişkisi nedir? Güneşin UVA ve UVB ışınları yıllar içinde gözde birikici hasar oluşturabiliyor. Özellikle katarakt ve sarı nokta hastalığı gibi görmeyi kalıcı etkileyebilen hastalıklarla UV maruziyeti arasında güçlü bir ilişki var. Yani gözlerimizi güneşten korumak sadece konfor değil, uzun vadeli göz sağlığı açısından da önemli. Bir güneş gözlüğünün gerçekten koruyucu olduğunu anlamak için "UV400" ibaresi dışında hangi sertifikalara bakmalıyız? Polarize camlar her zaman en sağlıklı tercih midir, yoksa sadece bir konfor unsuru mu? UV400 ibaresi önemli ama tek başına yeterli değil. CE sertifikası olan, güvenilir markaların ürünlerini tercih etmek gerekiyor. Polarize camlar ise daha çok yansımayı azaltıp görüş konforunu artırıyor; özellikle araba kullanırken veya deniz kenarında çok faydalı. Ama asıl koruyucu olan özellik UV filtresi.

Gözlerin güneşten korunması sadece yaz aylarına ve yetişkinlere özgü bir durum mu? Özellikle çocukların göz yapısının hassasiyeti düşünüldüğünde, kışın karlı havalarda bile gözlük kullanımı gerekli midir?

Kesinlikle hayır. Gözleri güneşten korumak sadece yazın ya da yetişkinler için gerekli değil. Çocukların gözleri UV ışınlarına karşı çok daha hassas. Özellikle yaz aylarında gözlük ile birlikte gölgelikli şapka kullanımının da önemli olduğunu belirtmek isterim. Ayrıca güneşin belirgin karlı havalarda kar yüzeyi güneş ışığını ciddi şekilde yansıttığı için kışın da gözlük kullanmak önemli. Yani aslında dört mevsim göz korumasını düşünmek gerekiyor.

