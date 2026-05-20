Gözlük takarken kör olmayın! Ucuz güneş gözlüklerindeki bu tehlikenin farkında mısınız?

Halk arasında "gözü karartması yeterli" algısı var. Oysa korumasız koyu renkli camların, göz bebeğini büyüterek UV ışınlarının göze daha fazla zarar vermesine neden olduğu doğru mu? Kalitesiz bir gözlük takmak, hiç gözlük takmamaktan daha mı tehlikelidir? Evet, bu oldukça önemli bir konu. Halk arasında "cam koyuysa koruyordur" gibi bir algı var ama aslında tek başına koyu cam yeterli değil. Bunun ile ilgili bilimsel tam bir kanıt olmamak ile birlikte, teorik olarak aslında bu doğru olabilir. Yani evet, UV filtresi olmayan koyu gözlükler loş ortam efekti ile göz bebeğini büyüttüğü için zararlı ışınların göze daha fazla ulaşmasına neden olabilir. Özellikle yaz aylarında ve UV seviyesinin en yüksek olduğu öğle saatlerinde bu risk daha belirgin hale gelebilir. Bu yüzden kalitesiz bir gözlük bazen hiç gözlük takmamaktan daha riskli olabilir.