Namık Kemal Zeybek: Fetullah Gülen'i ABD'den kaçıracaktık
Akit TV’de Kırmızı Masa'nın konuğu olan ATA Parti Genel Başkanı ve Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i Amerika’dan İran’a taşımak istediğini ve bu doğrultuda geçmişte bir planı olduğunu açıkladı.
ATA Parti Genel Başkanı ve Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, Akit TV'de gazeteci-yazar Muharrem Coşkun'un sunduğu Kırmızı Masa'ya konuk oldu.
Zeybek, eli kanlı FETÖ'nün ABD'de ölen elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Zeybek, Gülen'i Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) İran’a taşımak istemesinin temel sebebini, "Onu emperyalizmin kulu olmaktan çıkaralım, direnişe götürelim diye düşündüm" sözleriyle açıkladı.
Namık Kemal Zeybek, Fetullah Gülen ile geçmişte 10 yıl boyunca mücadele ettiğini ve savaştığını da sözlerine ekledi.
