  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TÜİK açıkladı: İşte en erken ve en geç evlenen iller! Sadece sabahları aç karnına tüketin! Zerdeçal çayı tarifi nasıl yapılır? Bu çay öyle bir şey yapıyor ki... İngiliz adam bütün vücudunu dövmelerle kapladı: Rekor kırdı! Yıllar öncesi yapılan çalışma yeniden gündeme geldi Gazze’de ateşkese rağmen şehit sayısı artıyor İngiltere'de skandal: Championship play off finali çıkmazı! Acun Ilıcalı takımı için görüşüyor
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Burası çok uzaklarda değil Türkiye'de! Bu şehirde korna sesi duyulmuyor
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Burası çok uzaklarda değil Türkiye'de! Bu şehirde korna sesi duyulmuyor

Amasya trafikte korna sesinin neredeyse duyulmaması ve sürücülerin yayalara yol vermesiyle dikkat çekiyor.

#1
Foto - Burası çok uzaklarda değil Türkiye'de! Bu şehirde korna sesi duyulmuyor

Türkiye’de kalabalık şehirlerin trafik gürültüsüne alışanlar için Amasya sokaklarında karşılaşılan manzara son derece şaşırtıcı.

#2
Foto - Burası çok uzaklarda değil Türkiye'de! Bu şehirde korna sesi duyulmuyor

Tarihi şehirde uzun yıllardır uygulanan insan ve yaya öncelikli trafik faaliyetlerinin sonucunda korna sesi kullanımı yok denecek kadar az noktaya ulaştı. 164 binden fazla taşıtın bulunduğu şehirde emniyet kemeri kullanımına da özen gösteren sürücüler yaya geçitlerinde ve yollarda yola adım atan yayalara öncelik tanıyor. Eşiyle birlikte Diyarbakır'dan gezi amaçlı geldiği Amasya'da sokaklarda dolaşırken bu durumu fark ettiğini belirten Tuğçe Polat, "Amasya'da yolda sürücüler yaya geçitleri olsun, olmasın yayalara yol veriyorlar. Korna sesi ise hiçbir şekilde yok. Sessiz, sakin, yaşanılabilir bir şehir. Biz çok beğendik. Bu nedenlerle tayin dönemimizde Amasya'yı düşünebilirim" dedi.

#3
Foto - Burası çok uzaklarda değil Türkiye'de! Bu şehirde korna sesi duyulmuyor

Hayran kaldıkları tarihi şehrin sokaklarında dolaşırken korna sesi duymadıklarının altını çizen Kadir Polat ise, "Yola adım attığımız an trafik duruyor. İnsanları, sürücüler çok saygılı. Amasya en sessiz ve temiz şehir diyebilirim" diye konuştu. Antalya'dan ailesiyle birlikte gelip dolaştığı sokaklarda bol bol fotoğraflar çektiren Özlem Karabağ da, Amasya'nın sakinliği, iklimi ve gördüğü yaya öncelikli uygulamalarında etkisiyle emekli olduktan sonra Amasya'ya yerleşmeyi düşündüğünü söyledi. Korna kullanmamaya özen gösterdiğine değinen sürücülerden Mücahit Karabıyık, "Amasya'da insanlar birbirine saygılı oldukları için kornayla ikaz etmeye ihtiyaç duymuyorlar" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Burası çok uzaklarda değil Türkiye'de! Bu şehirde korna sesi duyulmuyor

Amasya üniversitesi öğrencileri topluma hizmet uygulamaları dersi çerçevesinde motosiklet sürücülerinin kask kullanımının artması amacıyla Yavuz Selim Meydanı'nda farkındalık etkinliği düzenledi. Öğrencilerden Derya Sude Bağcı ile Ayşenur Bayraktar da bir süredir yaşadıkları şehrin memleketlerine oranla daha sessiz olduğunu gözlemlediklerini vurguladı. Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Kösterelioğlu, motosiklet kazalarında hayati önem taşıyan kask kullanımının dikkat çekmek istediklerine işaret etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nagehan Alçı Ak Partili ismi kızdırdı: Yahu Nagehan… Az sussan olmaz mı!
Gündem

Nagehan Alçı Ak Partili ismi kızdırdı: Yahu Nagehan… Az sussan olmaz mı!

Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın eski eşi Nagehan Alçı'..
Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?
Gündem

Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nın ardından "Konuşmanız veda konuşması mıydı" diye soruldu.

MİT'ten Suriye hamlesi
Gündem

MİT'ten Suriye hamlesi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

İsrailli analist çıldırdı! Türk MAVİ VATAN'ı durdurulmalı
Gündem

İsrailli analist çıldırdı! Türk MAVİ VATAN'ı durdurulmalı

Yunan ve İsral basınında Türkiye’nin ‘Mavi Vatan’ tasarısı adımına yönelik tepkiler sürüyor. Yunan newsbreak sitesi, yahudi analist Shay Gal..
Roma’yı sen mi yaktın Murat Kapki? Eğer yakmadıysan neden malvarlığını apar topar devretmeye kalktın?
Gündem

Roma’yı sen mi yaktın Murat Kapki? Eğer yakmadıysan neden malvarlığını apar topar devretmeye kalktın?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB yolsuzluk davası tutuklu sanığı Murat Kapki’nin mahkemedeki "Roma'yı ben yaktım diyebilirdim" şeklin..
Özgür yine ağlayarak batılı ağababalarından yardım istedi: Türkiye’de iktidarı değiştirmek Macaristan’dan daha zor!
Gündem

Özgür yine ağlayarak batılı ağababalarından yardım istedi: Türkiye’de iktidarı değiştirmek Macaristan’dan daha zor!

Ülkesini her fırsatta Batı’ya şikayet ederek haçlılardan medet ummayı alışkanlık haline getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu İngiliz The..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23