Gündem
Erdoğan’dan AB’ye güçlü mesaj: İsrail’e baskılar artmalı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Küresel gerilimlerin gölgesinde geçen görüşmede Erdoğan; Hürmüz Boğazı'nın açılması, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve Türkiye’nin Avrupa güvenlik stratejilerine dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede; Türkiye-AB ilişkileri, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, bölgesel çatışmalar ve küresel güvenlik mimarisi kapsamlı şekilde ele alındı.

"Hürmüz Boğazı Bir An Önce Açılmalı"

Bölgesel krizlerin küresel ekonomiyi tehdit ettiği bir dönemde gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin çatışma süreçlerinde ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için yoğun bir diplomatik gayret gösterdiğini vurguladı. Enerji ve ticaret hatlarının güvenliğine dikkat çeken Erdoğan, Hürmüz Boğazı’nın bir an önce uluslararası seyrüsefere açılması gerektiğini ifade etti.

"İsrail Bölgesel Çatışmanın Devamını Arzuluyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortadoğu'daki gerilimin tırmanmasından İsrail yönetimini sorumlu tuttu. İsrail'in uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini belirten Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • Hukuk İhlalleri: İsrail, korsanlık dahil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı eylemlerini sürdürmektedir.
  • Baskı Artırılmalı: Bölgesel istikrarın tesisi için İsrail'e yönelik uluslararası baskıların hızlı ve koordineli bir şekilde artırılması elzemdir.

AB ile Ekonomik ve Askeri Entegrasyon Vurgusu

Görüşmenin en önemli başlıklarından birini ise Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki yapısal iş birliği adımları oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan son gerilimlerin Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha kanıtladığını belirterek Brüksel yönetimine net mesajlar verdi:

"Avrupa’nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye’nin yer alması büyük fayda sağlayacaktır. Ekonomik entegrasyonun pekiştirilmesi için de Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine odaklanılmalı ve her alanda iş birliği geliştirilmelidir."

Yorumlar

Zor iş.

Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın sözlerini AB dikkate alıp gereğini yapar diyecek oluyorum, lakin AB nin ekonomisini elinde tutan siyonist ve destekçileri varken bir icraat beklemek zordur. Geçtiğimiz aylarda İtalya meloni'si bir hareket göstermek istedi, 6 saat geçmeden kıvırdı. Almanya ve Fransa zaten malum siyonist maşaları. Gerisinin kıymeti yok. Sadece dik duran ispanya.

Kendin bir şey yapamıyorsun, batılılardan bekliyorsun

AB israile hiçbir şey yapmaz.. Sadece ispanya dik duruyor, diğerleri siyonist köleler, orta doğu ülkeleri de aynı..
