Diyanet 1128 Personel Alacak: KPSS 50 Puan Şartı ile Taşra Teşkilatına Yeni İstihdam
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1128 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Ortaöğrenim (lise) ve ön lisans mezunları arasından yapılacak alımda, KPSS'den en az 50 puan alma şartı aranıyor.
ANKARA - Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 4/B statüsünde istihdam edilmek üzere toplam 1128 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre alımlar, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli kadrolarına yapılacak.
Başvurular 22 Mayıs'ta Başlıyor
Adaylar, başvuru şartlarını taşımaları halinde müracaatlarını dijital ortamda gerçekleştirecekler. Sürece dair önemli tarihler ve başvuru adresi şu şekildedir:
- Başvuru Tarihleri: 22 Mayıs – 5 Haziran
- Başvuru Ekranı: sinav.diyanet.gov.tr
Sınav Ankara'da Yapılacak: Baraj 70 Puan
Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, Ankara'da düzenlenecek olan sözlü sınava çağrılacak. İşe alım sürecinde uygulanacak puanlama kriterleri ise şöyle belirlendi:
|
Aşama
|
Aranan Taban Puan
|
Açıklama
|
KPSS Barajı
|
En az 50 Puan
|
Ön lisans ve ortaöğrenim mezunları için geçerlidir.
|
Sözlü Sınav Barajı
|
En az 70 Puan
|
Sınavda başarılı sayılmak için alınması gereken asgari nottur.
Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına göre yapılacak başarı sıralaması esas alınarak taşra teşkilatındaki ilgili kadrolara yerleştirilecek.