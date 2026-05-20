  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: ‘MHP ile omuz omuza daha iyi bir Türkiye inşa edeceğiz' CHP’li İBB’den projeye iptal kararı! Metro bekleyen İstanbullu havasını aldı Siyonist katil Netanyahu için alarm zilleri! 110 vekil ittifakla 'erken seçim' dedi Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı? Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Beni iyi dinleyin! Yolsuzluk batağına saplanan CHP'ye arınma çağrısı! Ece Sevim: CHP’de "Mutlak Butlan" Paniği! Özgür Özel istifa ettirilecek mi? Artık hiçbir şey eskisi gibi değil! Alman şirketleri hayatlarının şokunu yaşıyor Türkiye’de 277 bin lira hız cezası yiyen gurbetçi Avrupalı Türklere seslendi: Kurban olayım yavaş..! ‘Sibirya’nın Gücü 2’ için el sıkıştılar Rusya Çin arasında dev enerji anlaşması Halk TV’den matematik skandalı: AK Parti’yi düşüreceğim derken toplam %104,7 çıktı!
İSLAM 20 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

20 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
20 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (20 Mayıs 2026)

VAHYİN DİLİNDEN:



(٣٦) وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرٖينٌ
(٣٧) وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبٖيلِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ
(٣٨) حَتّٰٓى اِذَا جَٓاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنٖي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرٖينُ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(36) Allah’ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz; artık bu onun arkadaşıdır.
(37) Kendilerini doğru yolda zannederken bu şeytanlar onları yoldan saptırıp dururlar.
(38) Sonunda o kişi bize gelince -şeytana hitaben- “Keşke seninle aramız doğu ile batı kadar uzak olsaydı!” der. Ne kötü arkadaş!

(Zuhruf Suresi, 43/36-37-38)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ: 

İnsanın iç dünyasında daima bir ikilik, çelişkili eğilim ve çekim vardır. Bunların iyi olan, yani Allah rızasına çeken kısmı, insan fıtratına yüklenmiş bulunan din duygusundan, ezelî sözleşmeden, ilâhî ruhtan ve melekten gelir. İnsan gördüğü eğitimin de yardımıyla iradesini kullanarak kendini bu çekime bıraktığı (İslâm’ın anlamı da budur), resulün mesajını rehber edindiği sürece nefsin ilâhî ruha dönük yönü gelişir, bunun rengi bütünü kaplar. Kötüye, aşağı varlık tabakalarına çeken güce teslim olduğu, ilâhî mesaja kulaklarını tıkadığı sürece de artık onun danışmanı kendine mahsus şeytandır.

Şeytanın işi, meleğinkinin tersine insanı Allah’tan uzaklaştırmak, beşerî arzuların tutsağı haline getirmektir. Böyle bir ömür geçirip ölen insan rabbinin huzuruna çıkarıldığında yaptıklarının ve seçiminin ne kadar yanlış olduğunu anlayacak, fakat iş işten geçmiş olacaktır.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 776

 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"Şu altı şeyi devamlı yapacağınıza dâir bana söz verin, ben de cen­nete gireceğinize kefil olayım:

1) Konuştuğunuzda doğru söyleyin.
2) Söz verdiğinizde sözünüzde durun.
3) Size güvenildiğinde bu güveni sakın istismar etmeyin.
4) Namusunuzu koruyun.
5) Gözlerinizi haramdan sakının.
6) Haramın her türlüsünden çekinin."

Kaynak: Mûsned, V/323

GÜNÜN SÖZÜ: 


GÜNÜN FOTOĞRAFI:

İslam Devletleri:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasan

allah cc razı olsun böyle kuran ve mealliyle aydınlattığınıziçin Hayırlı sabahlar ve hayırlı günler dileğiyle…
Fatih Atik bomba bilgiyi paylaştı! "CHP’ye şantaj" soruşturması!
Gündem

Fatih Atik bomba bilgiyi paylaştı! “CHP’ye şantaj” soruşturması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca (CBS) tutuklu bazı CHP’li belediye başkanlarının şantaj ağına düştüğü iddiasıyla yeni bir soruşturma ba..
Turpun büyüğü heybeden çıktı: Tamar Tanrıyar’dan sarsıcı Mason locası ve İmamoğlu iddiaları: Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor
Gündem

Turpun büyüğü heybeden çıktı: Tamar Tanrıyar’dan sarsıcı Mason locası ve İmamoğlu iddiaları: Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor

Yıllardır filmlere, dizilere konu olan ancak derinlemesine konuşulmaktan kaçınılan gizemli yapılanmalar, Tamar Tanrıyar’ın açıklamalarıyla y..
Halk TV’den matematik skandalı: AK Parti’yi düşüreceğim derken toplam %104,7 çıktı!
Gündem

Halk TV’den matematik skandalı: AK Parti’yi düşüreceğim derken toplam %104,7 çıktı!

İstanbul – İmar yolsuzluğu sebebiyle patronu firari olan ve CHP’nin fonladığı açık bir aparat olarak faaliyet yürüten Halk TV, ekranlarında ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23