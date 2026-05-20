20 Mayıs 2026: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:







(٣٦) وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرٖينٌ

(٣٧) وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبٖيلِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ

(٣٨) حَتّٰٓى اِذَا جَٓاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنٖي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرٖينُ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(36) Allah’ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz; artık bu onun arkadaşıdır.

(37) Kendilerini doğru yolda zannederken bu şeytanlar onları yoldan saptırıp dururlar.

(38) Sonunda o kişi bize gelince -şeytana hitaben- “Keşke seninle aramız doğu ile batı kadar uzak olsaydı!” der. Ne kötü arkadaş!

(Zuhruf Suresi, 43/36-37-38) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

İnsanın iç dünyasında daima bir ikilik, çelişkili eğilim ve çekim vardır. Bunların iyi olan, yani Allah rızasına çeken kısmı, insan fıtratına yüklenmiş bulunan din duygusundan, ezelî sözleşmeden, ilâhî ruhtan ve melekten gelir. İnsan gördüğü eğitimin de yardımıyla iradesini kullanarak kendini bu çekime bıraktığı (İslâm’ın anlamı da budur), resulün mesajını rehber edindiği sürece nefsin ilâhî ruha dönük yönü gelişir, bunun rengi bütünü kaplar. Kötüye, aşağı varlık tabakalarına çeken güce teslim olduğu, ilâhî mesaja kulaklarını tıkadığı sürece de artık onun danışmanı kendine mahsus şeytandır.



Şeytanın işi, meleğinkinin tersine insanı Allah’tan uzaklaştırmak, beşerî arzuların tutsağı haline getirmektir. Böyle bir ömür geçirip ölen insan rabbinin huzuruna çıkarıldığında yaptıklarının ve seçiminin ne kadar yanlış olduğunu anlayacak, fakat iş işten geçmiş olacaktır.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 776

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



"Şu altı şeyi devamlı yapacağınıza dâir bana söz verin, ben de cen­nete gireceğinize kefil olayım:

1) Konuştuğunuzda doğru söyleyin.

2) Söz verdiğinizde sözünüzde durun.

3) Size güvenildiğinde bu güveni sakın istismar etmeyin.

4) Namusunuzu koruyun.

5) Gözlerinizi haramdan sakının.

6) Haramın her türlüsünden çekinin."



Kaynak: Mûsned, V/323





