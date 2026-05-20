Trump’tan Yeni Geri Adım: İran Korkusu Washington’u Sardı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik planlanan askeri saldırıyı bir kez daha ertelediğini duyurdu. Bölge liderlerinden gelen "diplomatik girişim" taleplerini gerekçe gösteren Trump'ın bu hamlesi, Washington'da mühimmat stoklarının tükenmesi ve İran'ın hava savunma direncinin yarattığı panik olarak yorumlanıyor.

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla İran’a yönelik kapsamlı saldırı planını askıya aldığını duyurdu. Trump kararı; Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerinin talepleri doğrultusunda aldığını savunsa da, Pentagon ve istihbarat kaynaklarından sızan bilgiler geri adımın perde arkasındaki gerçek askeri zafiyetleri ortaya koyuyor.

Pentagon’da Mühimmat Krizi: "Stoklar Tükeniyor"

ABD ordusunun mühimmat kapasitesi Washington'da sert tartışmalara neden oluyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth mühimmat sıkıntısı olmadığını iddia etse de, askeri uzmanlar ve senatörler tehlike çanlarının çaldığını vurguluyor.

  • Senatör Mark Kelly’den İtiraf: Demokrat Senatör Mark Kelly, CBS kanalında yaptığı açıklamada, "Çok fazla mühimmat tükettik ve bu durum Amerikan halkını daha az güvende hale getirdi" diyerek ordunun içine düştüğü darboğazı gözler önüne serdi.
  • Hava Kuvvetleri Kaygılı: ABD'li askeri yetkililer, İran'ın beklenenden çok daha dirençli çıktığını ve modern hava savunma sistemleriyle ABD savaş uçaklarını hedef alma kapasitesini koruduğunu belirtiyor.

İran’ın Füze Üsleri Yeniden Aktif

New York Times’a konuşan Pentagon yetkilileri, yoğun bombardımana rağmen İran’ın askeri kapasitesinin kırılmadığını belirtti.

  1. Hızlı Onarım: Vurulan balistik füze üslerinin büyük bölümü yeniden aktif hale getirildi.
  2. Mobil Sistemler: İran, mobil füze sistemlerini farklı bölgelere kaydırarak ABD istihbaratının hedef listelerini boşa çıkardı.
  3. Hürmüz Kilidi: İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatma ve Körfez’deki enerji altyapısını felç etme kapasitesinin sürdüğü vurgulanıyor.

Tahran’dan Rest: "Ya Şartlarımıza Ya Füzelerimize Boyun Eğeceksiniz"

İran kanadından gelen açıklamalar ise Washington'daki kararsızlığa karşı özgüven dolu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ABD'nin önünde iki seçenek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Amerikalılar ya diplomasiye ve İran’ın şartlarına boyun eğecekler ya da İran’ın füze gücüne boyun eğecekler. Hürmüz Boğazı artık eskisi gibi olmayacak; İran'ın onayı olmadan hiçbir güç boğazı açamaz."

Bölgesel Güç Dengesi ve Tehdit Analizi

Mevcut Durum

Hürmüz Boğazı

İran yeni yasal çerçeve ile "düşman gemilerine" kapatmaya hazırlanıyor.

Enerji Altyapısı

Körfez ülkelerinin petrol tesisleri İran füzelerinin menzili içinde.

Diplomatik Durum

Katar, BAE ve Suudi Arabistan büyük bir savaşın ekonomik yıkımından çekiniyor.

Askeri Hazırlık

Hatemü’l Enbiya Karargahı tüm birimlerini "en sert karşılık" için teyakkuza geçirdi.

ABD Başkanı Trump, ordusuna "her an geniş çaplı saldırıya hazır olun" talimatı verdiğini söylese de, sahadaki askeri gerçeklikler ve mühimmat krizi Washington’un manevra alanını daraltmaya devam ediyor.

Yorumlar

Kıvılcım.

Abd İran'a saldırı başlatırsa sonuçta kesinlikle nükleer mühimmat kullanmak zorunda kalacaktır. İsrail zaten dünden razı. Müslüman ülkelerin bir araya gelmesi için bir kıvılcım gerekiyor lakin ortadoğu Müslüman ülkeleri yönetenlerin para derdi olmadığı ve saltanatlarına zarar gelmedin diye sürekli kıvılcımı engelliyorlar. Tabi bazılarının abdisrail ile biad etmiş olmaları felaket.
