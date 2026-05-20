Trump’tan Yeni Geri Adım: İran Korkusu Washington’u Sardı

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla İran’a yönelik kapsamlı saldırı planını askıya aldığını duyurdu. Trump kararı; Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerinin talepleri doğrultusunda aldığını savunsa da, Pentagon ve istihbarat kaynaklarından sızan bilgiler geri adımın perde arkasındaki gerçek askeri zafiyetleri ortaya koyuyor.

Pentagon’da Mühimmat Krizi: "Stoklar Tükeniyor"

ABD ordusunun mühimmat kapasitesi Washington'da sert tartışmalara neden oluyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth mühimmat sıkıntısı olmadığını iddia etse de, askeri uzmanlar ve senatörler tehlike çanlarının çaldığını vurguluyor.

Senatör Mark Kelly’den İtiraf: Demokrat Senatör Mark Kelly, CBS kanalında yaptığı açıklamada, "Çok fazla mühimmat tükettik ve bu durum Amerikan halkını daha az güvende hale getirdi" diyerek ordunun içine düştüğü darboğazı gözler önüne serdi.

Demokrat Senatör Mark Kelly, CBS kanalında yaptığı açıklamada, "Çok fazla mühimmat tükettik ve bu durum Amerikan halkını daha az güvende hale getirdi" diyerek ordunun içine düştüğü darboğazı gözler önüne serdi. Hava Kuvvetleri Kaygılı: ABD'li askeri yetkililer, İran'ın beklenenden çok daha dirençli çıktığını ve modern hava savunma sistemleriyle ABD savaş uçaklarını hedef alma kapasitesini koruduğunu belirtiyor.

İran’ın Füze Üsleri Yeniden Aktif

New York Times’a konuşan Pentagon yetkilileri, yoğun bombardımana rağmen İran’ın askeri kapasitesinin kırılmadığını belirtti.

Hızlı Onarım: Vurulan balistik füze üslerinin büyük bölümü yeniden aktif hale getirildi. Mobil Sistemler: İran, mobil füze sistemlerini farklı bölgelere kaydırarak ABD istihbaratının hedef listelerini boşa çıkardı. Hürmüz Kilidi: İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatma ve Körfez’deki enerji altyapısını felç etme kapasitesinin sürdüğü vurgulanıyor.

Tahran’dan Rest: "Ya Şartlarımıza Ya Füzelerimize Boyun Eğeceksiniz"

İran kanadından gelen açıklamalar ise Washington'daki kararsızlığa karşı özgüven dolu. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ABD'nin önünde iki seçenek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Amerikalılar ya diplomasiye ve İran’ın şartlarına boyun eğecekler ya da İran’ın füze gücüne boyun eğecekler. Hürmüz Boğazı artık eskisi gibi olmayacak; İran'ın onayı olmadan hiçbir güç boğazı açamaz."

Bölgesel Güç Dengesi ve Tehdit Analizi Mevcut Durum Hürmüz Boğazı İran yeni yasal çerçeve ile "düşman gemilerine" kapatmaya hazırlanıyor. Enerji Altyapısı Körfez ülkelerinin petrol tesisleri İran füzelerinin menzili içinde. Diplomatik Durum Katar, BAE ve Suudi Arabistan büyük bir savaşın ekonomik yıkımından çekiniyor. Askeri Hazırlık Hatemü’l Enbiya Karargahı tüm birimlerini "en sert karşılık" için teyakkuza geçirdi.

ABD Başkanı Trump, ordusuna "her an geniş çaplı saldırıya hazır olun" talimatı verdiğini söylese de, sahadaki askeri gerçeklikler ve mühimmat krizi Washington’un manevra alanını daraltmaya devam ediyor.