Otomobil devi gemileri yaktı! O modelde 502.000 TL indirim!
Türkiye'de SUV meraklılarının en çok tercih ettiği markalardan olan Nissan, Qashqai araçta 502.000 TL'ye varan indirim yaptı. İşte Nissan Qashqai ile ilgili detaylar...
Türkiye'de SUV meraklılarının en çok tercih ettiği markalardan olan Nissan, Qashqai araçta 502.000 TL'ye varan indirim yaptı. İşte Nissan Qashqai ile ilgili detaylar...
Otomobil piyasasındaki hareketlilik sürüyor. Sıfır araç satın almak isteyen birçok vatandaş; Fiat, Hyundai, Skoda, Renault ve Nissan dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel kampanyalarına göz gezdiriyor. Araçlar arası fiyat-performans değerlendirmesi yapıyor ve hem bütçesine uygun hem de en kullanışlı aracı tercih etmeye çalışıyor.
Nissan otomotiv şirketinin 2026 Mayıs ayı kampanyaları incelendiğinde, dikkat çekici bir imkan olduğu görüldü. Buna göre, bir Qashqai versiyon araçta tam 502.000 TL indirim var. Bu durum, Nissan yaptı yapacağını dedirtebiliyor. Peki, Qashqai araçtaki indirimin detayları neler?
QASHQAI ARAÇTA İNDİRİM Nissan otomotiv şirketi, 2026 Mayıs ayında Qashqai araçta çeşitli indirimler olduğunu duyurdu. Buna göre, en yüksek indirim 502.000 TL ile 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 versiyon Qashqai araçta bulunuyor. Bunun yanı sıra, 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack versiyonda 471.400 TL ve 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack versiyonda 482.100 TL indirim var. Ancak diğer Nissan Qashqai versiyonlarda indirim bulunmuyor.
NISSAN QASHQAI FİYAT LİSTESİ Nissan otomotiv şirketi, 3 Qashqai versiyon araçta indirim olduğunu duyurdu. Bu durum araçların güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 19 Mayıs 2026 tarihli, 2026 model yılı Qashqai fiyat listesi yer alıyor. Versiyon: 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack. Fiyatı: 2.720.400 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.249.000 TL. İndirim: 471.400 TL. Versiyon: 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack. Fiyatı: 3.134.200 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.652.100 TL. İndirim: 482.100 TL.
Versiyon: 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4. Fiyatı: 3.335.400 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.833.400 TL. İndirim: 502.000 TL. Versiyon: 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum. Fiyatı: 3.618.800 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.618.800 TL. İndirim: 0 TL.
Versiyon: 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4. Fiyatı: 3.760.200 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.760.200 TL. İndirim: 0 TL. Versiyon: 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium. Fiyatı: 3.764.300 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.764.300 TL. İndirim: 0 TL. Versiyon: 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4. Fiyatı: 3.879.200 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.879.200 TL. İndirim: 0 TL.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23