En çok penaltı kaçıran oyuncular belli oldu! Zirvedeki isim şaşırttı!
EN ÇOK PENALTIYI ONLAR KAÇIRDI! Futbol tarihinde penaltılar, kimi zaman maçların kaderini belirlerken kimi zaman da yıldız oyuncuların kariyerlerinde unutulmaz hayal kırıklıklarına sahne oldu. Dünyaca ünlü birçok futbolcu, kritik anlarda topun başına geçmesine rağmen kaçırdığı penaltılarla uzun süre gündemden düşmedi.

BİRİNCİ VE İKİNCİ SIRADAKİ FUTBOLCUYA ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ! Açıklanan güncel listeyle birlikte tüm zamanların en çok penaltı kaçıran futbolcuları yeniden tartışma konusu oldu. Zirvede yer alan isimler arasında futbol tarihine damga vurmuş efsanelerin bulunması ise dikkat çekti.

İŞTE EN FAZLA PENALTI KAÇIRAN FUTBOLCULAR!

20) ALEXİS SÁNCHEZ | 12

19) ARİTZ ADURİZ | 12

18) ANTOİNE GRİEZMANN | 12

17) PİERRE-EMERİCK AUBAMEYANG | 13

16) RUUD VAN NİSTELROOY | 13

15) WAYNE ROONEY | 13

14) STEVEN GERRARD | 14 PENALTI KAÇIRDI

13) SERGİO AGÜERO | 14

12) FALCAO | 14

11) ANTONİO Dİ NATALE | 14

10) KLAAS-JAN HUNTELAAR | 15

9) DEL PİERO | 15

8) EDİNSON CAVANİ | 16

7) RONALDİNHO | 16

6) İBRAHİMOVIC | 17

5) CİRO IMMOBİLE | 19

4) TOTTİ | 19

3) NEYMAR | 22

2) LİONEL MESSİ | 32

1) C. RONALDO | 36/ derleyen: haber7

