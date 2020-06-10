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Aktüel

Samsun’da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 21:27:56 -
Samsun’da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 63. kilometresi Karadağ mevkisinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sümeyye Betül Dalyan (23) idaresindeki 05 AAE 695 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu park alanı bordür taşlarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile 100 metre ilerledikten sonra park halindeki Selçuk Özdemir yönetimindeki 42 L 9594 plakalı çekiciye çarparak yolun sağ şeridinde durdu. Kazada araç sürücüsü ile Mahmut Dalyan (23) ve Ömer Dalyan (3) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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