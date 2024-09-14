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Yerel Samsun'da torbacılara operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Yerel

Samsun'da torbacılara operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
2024-09-14 17:00:00 -
Samsun'da torbacılara operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Samsun’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kimyasal madde ele geçti, 19 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 19 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 783 adet sentetik ecza, 82,95 gram sentetik kannabinoid, 66,18 gram esrar, 10,41 gram metamfetamin, 1 adet ecstasy, 1 adet esrarlı sigara, 3 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

19 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca aranması olan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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