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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İspanya’ya taziye mesajı
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İspanya’ya taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İspanya’ya taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dost İspanya'da bu sabah meydana gelen tren kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazada yakınlarını kaybedenlerin acısını ülkem ve milletim adına yürekten paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın mesajı şöyle:

Dost İspanya’da bu sabah meydana gelen tren kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Kazada yakınlarını kaybedenlerin acısını ülkem ve milletim adına yürekten paylaşıyor, İspanya halkına ve hükûmetine Türkiye’nin birlik ve dayanışma mesajlarını gönderiyorum.

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