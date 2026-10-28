Sarıgül fezlekesi Meclis'e gelirse Özgür ile Veli yandı! Yılmaz Özdil nedenini böyle açıkladı

Gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mustafa Sarıgül hakkında gündeme gelen fezleke ve dokunulmazlık tartışmalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sarıgül'ün fezlekesinin Meclis gündemine gelmesi ve dokunulmazlığının kaldırılması halinde sürecin başka milletvekillerine de uzanabileceğini ileri süren Özdil, özellikle Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın isimlerini verdi.

“PAKET HALİNDE GELİR”

Özdil, Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin bir sürecin başlaması durumunda bunun tek bir isimle sınırlı kalmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Mustafa Sarıgül'ün fezlekesi Meclis'e gelir, dokunulmazlığı kaldırılırsa paket halinde gelir. Özgür Özel, Veli Ağbaba şeklinde devam eder.”

Özdil, ardından “Sarıgül'ün fezlekesi Meclis gündemine gelirse başka kimlerin gelir?” diye sorarak kendi sorusuna, “Kaçınılmaz olarak Veli Ağbaba başta olmak üzere Özgür Özel'in gelir” cevabını verdi.

BELEDİYE BAŞKANLARI ÜZERİNDEN DOKUNULMAZLIK VURGUSU

Bazı soruşturma ve dosyalarda milletvekillerinin dokunulmazlıkları nedeniyle farklı bir hukuki prosedür bulunduğuna dikkat çeken Özdil, belediye başkanları ile milletvekillerinin durumunu karşılaştırdı.

Özdil, “Belediye başkanları şakır şakır tutuklanırken dokunulmazlıkları olmadığı için, milletvekili sıfatı taşıyanlara dokunulmazlık sayesinde işlem yapılamadı. Tıpkı Sarıgül'ün şu anki durumu gibi” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SESSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yılmaz Özdil açıklamasında Özgür Özel'in Mustafa Sarıgül hakkındaki tartışmalar karşısındaki tutumuna da dikkat çekti.

Özdil, “Özgür Özel niye Sarıgül hakkında tek kelime bile etmiyor diye sormayın. Etmiyor gerçekten” ifadelerini kullandı.

Yeni Parti milletvekili hakkında kamuoyunda yoğun tartışmalar yaşanmasına rağmen parti yönetiminin sessiz kaldığını öne süren Özdil, bunun arkasında fezleke sürecinin başka isimlere uzanabileceği endişesinin bulunduğunu ileri sürdü.

“SARIGÜL'ÜN FEZLEKESİ GELİRSE PAKET HALİNDEDİR”

Özdil açıklamasının devamında iddiasını şu sözlerle sürdürdü:

“Yeni Parti milletvekili hakkında ortalık ayağa kalkmışken, Yeni Parti genel başkanı yani sahip çıkmayı falan bırakın, sanki hiç böyle bir olay yokmuş gibi davranıp susuyor. Çünkü Sarıgül'ün fezlekesi gelirse paket halindedir. Bunu herkes biliyor.”

Özdil, dokunulmazlığın kaldırılması ihtimalinin parti yönetimi açısından da önemli bir siyasi ve hukuki tartışmayı beraberinde getireceğini belirterek şu soruyu yöneltti:

“Yeni Parti milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılırken Yeni Parti genel başkanı ve Yeni Parti genel başkan yardımcıları aynı dokunulmazlığın arkasında durabilir mi?”

Yılmaz Özdil'in açıklamaları, Sarıgül hakkında devam eden tartışmaların ardından fezleke ve milletvekili dokunulmazlığı konusunu yeniden gündeme taşıdı.