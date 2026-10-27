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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan işaretini vermişti: Emekli maaşlarına yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşmeye başladı!
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan işaretini vermişti: Emekli maaşlarına yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşmeye başladı!

Yeniakit Publisher
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Cumhurbaşkanı Erdoğan işaretini vermişti: Emekli maaşlarına yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşmeye başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz’ diyerek milyonlarca emekli heyecanlandıran açıklamasının ardından emekli maaşlarına yapılacak yeni düzenlemenin ayrıntıları da netleşme başladı.

Yeni düzenlemenin Ak Parti kaynaklarından edinilen kulis bilgilerine göre 65 yaş altı ve üstüne farklı ödemeler yapılacak. 65 yaş üstüne daha fazla zam yapılması öngörülüyor.

Yeni yılda emeklilere enflasyon farkının yanı sıra refah payı ödemesi yapılması da gündemde. 65 yaş ve üzerindeki emekliler için refah payının daha yüksek tutulması planlanıyor. En düşük emekli aylığının ise hazine desteğiyle belirli bir seviyeye çıkarılması öngörülüyor.

ÇALIŞANA AYRI, ÇALIŞMAYANA AYRI!

AK Partili yetkililer, yaş aralıkları olarak 65 veya 60 sınırlarının kıstas alınabileceğini, ancak özellikle 65 yaş üstündekilere daha yüksek oranda refah payı veya seyyanen artış yapılmasının düşünüldüğünü ifade ediyor. Yetkililer, bunun için Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında bölgesel olarak tüm emeklilerin yaşı ve prim gün sayısına göre bir çalışma yapılacağının da altını çiziyor. AK Partili kurmaylar 65 yaş altında emekli olan birçok kişinin çalıştığına işaret ederek, iyileştirmenin bu yaş grubunun üstündekilere yapılmasının daha önemli olduğunu, yaş kıstasları üzerinde çalışmaların devam ettiğini, çalışma hayatında olan ve olmayanların yeni düzenlemede ayrılacağını belirtiyor. 

Refah payı veya seyyanen artışın, emekli maaşlarına ocakta yapılacak artışa ek olarak yapılacağının da altı çiziliyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK GÜNDEMDE YOK

Kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmanın ise şu anda söz konusu olmadığı belirtildi. Yetkililer, “Emeklilik sistemine normal işleyişin dışında bir yük getirdiğinizde bunun karşılığını bütçeye koymanız lazım. EYT’nin 2025 yılında 1 trilyon 300 milyar lira yükü oldu. Bütçe dengesi içinde ödeniyor bunlar tamam ama başka ihtiyaç olduğunda, kademeli emeklilik istendiğinde bundan dolayı yapamıyorsunuz çünkü bunun sürdürülebilirliği konusunda ciddi sıkıntılar yaşanır” şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Farkında mısın?

En düşük maaşa zam, diğerlerine 1 kaşık bal!

Adalet bu olmalı

9000 bin prim ödemişim ben adalet ise prime göre ücret verilmeli
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