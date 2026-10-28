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Dünya İspanya'da hızlı tren kazası: 46 ölü 150 yaralı!
Dünya

İspanya'da hızlı tren kazası: 46 ölü 150 yaralı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İspanya'da hızlı tren kazası: 46 ölü 150 yaralı!

İspanya'da Madrid-Endülüs seferi yapan iki yolcu treninin çarpıştığı kazada 46 kişi hayatını kaybederken 150 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin verdiği haberde, sabah yerel saatle 08:54'te (TSİ 10:54) Toledo kenti yakınlarındaki Los Yebenes mevkiinde iki hızlı tren çarpıştı. Kazada 46 kişi hayatını kaybederken, 150 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Olaya ilişkin 112 acil servis kaynaklarına göre, çarpışmada iki vagon yamaçtan yuvarlandı.

Kazaya, Madrid'den Sevilla'ya hareket eden Renfe şirketine bağlı hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait hızlı trenin çarpışmasının neden olduğu ifade edildi.

46 kişi hayatını kaybetti

İspanyol basınındaki haberlerde, İki trenin kafa kafaya çarpıştığı kazada 46 kişi hayatını kaybederken, 150 kişi de yaralandı.

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.

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