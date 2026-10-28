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Tarım “Başaramazsın” dediler! 5 kiloyla başladı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor
Tarım

“Başaramazsın” dediler! 5 kiloyla başladı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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"Başaramazsın" dediler! 5 kiloyla başladı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen Hilal Çevik, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Balkırı köyünde herkesin dönüp bakmadığı meyvelerde büyük bir fırsat gördü. Çevresinden “Yapamazsın, başaramazsın” sözlerini duymasına rağmen sadece 5 kilogram meyveyle işe başlayan Çevik, bugün tonlarca ürünü işleyerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Şimdiki hedefi ise ürünlerini yurt dışına ulaştırmak.

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Balkırı köyünden çıkan Hilal Çevik'in hikâyesi, imkânsızlıklar karşısında pes etmeyenlerin neler başarabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dar gelirli bir çiftçi ailesinin çocuğu olan Çevik, ortaokuldan sonra maddi imkânsızlıklar ve ulaşım güçlükleri nedeniyle çok istemesine rağmen eğitim hayatını sürdüremedi.

Ancak kendi ayakları üzerinde durma hayalinden vazgeçmedi.

HERKESİN ÇÖP GİBİ GÖRDÜĞÜ MEYVELERDE FIRSATI GÖRDÜ

Çevik'in hayatını değiştiren fikir ise yaşadığı köyde karşısına çıktı.

Bahçelerde yetişen meyvelerin bir bölümü yalnızca görüntüsü, üzerindeki lekeler veya pazarlama imkânı bulunamaması nedeniyle tüccarlar tarafından alınmıyor, zaman zaman israf oluyordu.

Çevik, başkalarının dönüp bakmadığı bu meyveleri ekonomiye kazandırabileceğini düşündü.

Kayısı, elma, vişne, erik, şeftali ve cennet hurması gibi ürünleri geleneksel yöntemlerle kurutup satmaya karar verdi.

“YAPAMAZSIN, BAŞARAMAZSIN” DEDİLER

Fikrini hayata geçirmek istediğinde ise çevresinden cesaret veren sözler yerine “Yapamazsın, başaramazsın” şeklinde tepkilerle karşılaştı.

O ise söylenenlere kulak asmadı.

Büyük bir sermayesi ve dev bir tesisi yoktu.

İşe yalnızca 5 kilogram meyveyle başladı.

2018 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün “Tarımda Genç Kadın Girişimciler Güçleniyor Projesi” kapsamında düzenlediği yarışmada üçüncülük elde etmesi, Çevik'in girişimcilik yolculuğunda önemli bir dönüm noktası oldu.

Bir yıl sonra kendi markası “Hilal'in Kuru Meyveleri”ni kurdu.

İLK MÜŞTERİLERİNİ BAKIN NASIL BULDU

Çevik'in ilk dönemlerde uyguladığı satış yöntemi de dikkat çekti.

Ürünlerini alan müşterilerin paketlerine fazladan kuru meyve koyuyor ve bunları komşularına ikram etmelerini istiyordu.

Bu yöntem işe yaradı.

Ürünleri kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Ardından sosyal medyanın da devreye girmesiyle Balkırı köyünde başlayan küçük üretim giderek büyüdü.

Köydeki kadınları da üretime dahil eden Çevik, hem kendi işini büyüttü hem de çevresindeki kadınların aile ekonomisine katkı sağlamasına imkân oluşturdu.

5 KİLOGRAMLA BAŞLADI, ÜRETİM TONLARA ULAŞTI

Bir avuç meyveyle başlayan girişim artık bambaşka bir noktaya geldi.

Son açıklanan üretim rakamlarına göre Çevik ve beraberindeki kadınlar sezonuna göre yılda yaklaşık 3 ton kayısı, 5 ton elma, 1 ton erik ve 1 ton cennet hurması işliyor.

Üstelik yalnızca meyveler değerlendirilmiyor.

Kurutma sırasında ortaya çıkan meyve kabukları da çöpe atılmak yerine sirke üretiminde kullanılıyor. Böylece mümkün olduğunca sıfır atık anlayışıyla hareket ediliyor.

BALKIRI KÖYÜNDEN TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA

Bir zamanlar “Başaramazsın” denilen Hilal Çevik'in ürünleri bugün Türkiye'nin birçok ilindeki müşterilere ulaşıyor.

Köyde 5 kilogram meyveyle başlayan yolculuğun tonlarca ürüne ulaşmasının ardından Çevik'in önünde şimdi daha büyük bir hedef var.

İhracat.

Üretim kapasitesini daha da artırmayı planlayan Çevik, yerel ürünlerini yurt dışındaki tüketicilerle buluşturmak istiyor.

Balkırı köyünde dar imkânlarla başlayan hikâye, bugün hem israf edilen tarım ürünlerinin ekonomiye kazandırıldığı hem de köy kadınlarının üretime dahil edildiği bir girişime dönüşmüş durumda.

“Yapamazsın” diyenlere ise en güzel cevabı, 5 kilogramdan tonlara ulaşan üretimi verdi.

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Yorumlar

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üzümler traktörlerde kalmış nohut meksikadan buğday savaştaki rusyadan aycicek yagi savastaki ukraynadan mercimek kanadada. heee hukumette suzin dinciler var diye bunlara kör sağır dilsizsiniz ah bi hukumet solcularda olsa idi şey bile yazardınız ahhh hukumette dinciler olsa idi gazze boyle mi olurdu diye ...gerçi gazze gazze diye diye istanbuluda kaybettiler demekki hikaye imiş bilen biliyor ...
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