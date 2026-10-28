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Dünya Ayı otomobile saldırdı! Kapıyı kilitlemeyi unuttu, sabah aracını tanıyamadı
Dünya

Ayı otomobile saldırdı! Kapıyı kilitlemeyi unuttu, sabah aracını tanıyamadı

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Ayı otomobile saldırdı! Kapıyı kilitlemeyi unuttu, sabah aracını tanıyamadı

ABD’nin Alaska eyaletinde kilitlenmeden bırakılan bir otomobile giren ayı, kapının arkasından kapanmasıyla içeride mahsur kaldı. Aracın içini tamamen dağıtan ayı, polis ekiplerinin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı.

Alaska’nın Juneau kentinde bir ailenin otomobili, gece yarısı beklenmedik bir “misafir” yüzünden büyük hasar gördü. Kapısı kilitli olmayan araca giren ayının içeride sıkışıp kalması üzerine polis ekipleri çağrıldı; ayı kurtarılırken otomobilin iç kısmının neredeyse tamamen parçalandığı görüldü.

 

Kapıyı açtı, içeride mahsur kaldı

Otomobilin sahibi Mistee Wilson ve eşi Michael Wilson’ın aktardığına göre ayı, kilitli olmayan Subaru’nun kapısını açarak içeri girdi. Ancak kapının arkasından kapanmasıyla hayvan araçta mahsur kaldı. Çıkmaya çalışan ayı, bu sırada koltuklardan iç kaplamalara kadar otomobilin birçok bölümünü parçaladı.

 

Polis iple kapıyı açtı

Olay yerine gelen polis ekipleri, ayıya yaklaşmadan aracı açabilmek için bir ip kullandı. Gece yarısından sonra kaydedilen görüntülerde ekiplerin ip yardımıyla otomobilin kapısını açtığı, ayının da kısa süre sonra dışarı çıkarak uzaklaştığı görüldü.

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