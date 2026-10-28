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Ekonomi Bakan Işıkhan’dan emeklileri heyecanlandıran mesaj: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Ekonomi

Bakan Işıkhan’dan emeklileri heyecanlandıran mesaj: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak

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Bakan Işıkhan’dan emeklileri heyecanlandıran mesaj: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak

Yeni emeklilik modeli ve maaş düzenlemelerine ilişkin heyecanlandıran detaylar netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşen Şamil Tayyar, 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanan dev reformun müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceğini duyurdu.

Milyonlarca emeklinin beklediği yeni emeklilik düzenlemesine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşen eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, yeni modelin 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak şekilde hazırlandığını açıkladı. Tayyar, Bakan Işıkhan'ın kendisine "Müjdeyi Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dediğini aktardı.

Milyonlarca emeklinin maaş artışı, refah payı ve ek ödeme beklentisi sürerken, hükümetin üzerinde çalıştığı yeni emeklilik modeline ilişkin önemli bir açıklama geldi. Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

Yeni emeklilik modelinin hazırlıklarının sürdüğünü belirten Tayyar, Bakan Işıkhan'ın düzenleme konusunda oldukça heyecanlı olduğunu söyledi.

"MÜJDEYİ CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK"

Bakan Işıkhan ile yeni emeklilik modeli üzerine görüştüğünü belirten Tayyar, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan'la görüştüm az önce. Yeni emeklilik modeli üzerine güzel bir sohbet oldu" dedi.

Görüşmede Bakan Işıkhan'ın kendisine "Müjdeyi Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dediğini aktaran Tayyar, düzenlemenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulunda somutlaştırılacağını belirtti.

Tayyar, çalışmanın Meclis aşamasından önce nihai karar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını ifade etti.

YENİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ İÇİN 1 OCAK 2027 TARİHİ

Yeni emeklilik modelinin yürürlüğe girmesi planlanan tarihe ilişkin de bilgi veren Tayyar, Bakan Işıkhan'ın düzenlemeyi 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak şekilde hazırladıklarını söylediğini aktardı.

Ancak düzenlemenin kapsamı ve emeklilere sağlanacak mali imkanlar henüz kesinleşmedi.

Tayyar, kamuoyuna yansıyan bazı iddiaları Bakan Işıkhan'a sorduğunu belirterek, "Şu anda kesinleşmiş bir karar yok, kesinleşmeden de açıklama yapmayı düşünmüyoruz" yanıtını aldığını açıkladı.

EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI VE EK ÖDEME SEÇENEĞİ

Yeni emeklilik düzenlemesi kapsamında maaş artışlarına ek olarak refah payı verilmesi ve en düşük emekli aylığının tamamlayıcı ödemelerle yükseltilmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

Üzerinde çalışılan modeller arasında tüm emekliler için ortak bir alt sınır belirlenmesi ve düşük maaş alan emeklilere ek ödeme yapılması da bulunuyor.

Emeklilerin yaşadıkları şehirler, ekonomik durumları ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı destek seçeneklerinin ele alınması bekleniyor.

ERDOĞAN EMEKLİLER İÇİN MESAJ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtmişti.

Erdoğan, "2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada emeklilerin durumunu iyileştirmek için pek çok alternatif üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

"EMEKLİLERİ MEMNUN EDECEK BİR ÇALIŞMA OLACAĞI İZLENİMİNİ EDİNDİM"

Bakan Işıkhan ile yaptığı görüşmeden olumlu izlenimlerle ayrıldığını belirten Tayyar, "Bu sohbetten emekliler için memnuniyet yüzdesi yüksek bir çalışma olacağı izlenimi edindim" ifadelerini kullandı.

Tayyar, yeni emeklilik modelinin son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını belirterek, "Teklifin son halini duymak için de Cumhurbaşkanımızın açıklamasını bekleyeceğiz. İnşallah hayırlara vesile olur" dedi.

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Yorumlar

Neron11

Yine çok prim ödeyen çok maaş masalı mı okuyacaksınız, biz yaşıyoruz bunu ,9667 gün ve asgari ücretin iki katı prim ödedim ama 3600 gün ve asgari ücret prim odeyenle aynı farkı alıyorum, yıllardır enflasyon farkı dışında hiçbir iyileşme olmadığı gibi 2019 yılında 400 bin olan en düşük emekli aylığı alan grup bugün beş milyon oldu ,niye peki, çünkü hep en düşük emekli aylığı düzenlemeleri yapıldı, ve bu büyük kartopu üst grupları hep yuttu ,ben işçi emeklisi olarak hükümetten hiç bir beklenti içinde değilim,bu saatten sonra %10 yerine %15 versen ne işe yarar, şahsen seçimlerde sandığa gitmeyi düşünmüyorum, faize bulunan para emekliye bulunamıyor nedense. Büyük başarı sahibi maliye bakanı muhalefete çalışıyor bence

Ahmet KILILIOĞLU

İnşallah
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