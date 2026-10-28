Türkiye’den Mısır’a kritik teklif! MSB’den “hazırız” mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin soruları yanıtlandı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

LİBYA İLE DENİZ YETKİ ANLAŞMASI

Ülkemiz ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının 20 Ekim 2026 tarihinde Libya Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanması, ülkemizin uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkelerini esas alan, ilgili kıyı devletlerinin meşru hak ve menfaatlerini gözeten yaklaşımını destekleyen önemli bir gelişmedir.

Bu çerçevede, Mısır ile de karşılıklı menfaatler doğrultusunda Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma imzalamaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Mısır’ın ülkemizle böyle bir anlaşma imzalaması halinde, Yunanistan ile yapabileceği muhtemel bir anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına sahip olacağı değerlendirilmektedir.

Ülkemiz, Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde korumaya, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamaya devam edecektir.

SİNCAR'DAKİ SON GELİŞMELER

Irak Merkezi Hükümetinin Sincar’da devlet otoritesinin güçlendirilmesine ve bölgenin normalleşmesine yönelik yürüttüğü faaliyetleri memnuniyetle karşılıyoruz.

Bölgede terör örgütlerinin varlığına son verilerek güvenliğin Irak'ın resmî güvenlik güçleri tarafından sağlanması, Sincar'da kalıcı huzur ve istikrarın tesis edilmesi ve terörsüz bölge hedefi açısından önemli bir gelişmedir.

Söz konusu süreç, devletimizin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmektedir.

MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında şu açıklamalarda bulundu;

Ülkemiz, KFOR Komutanlığı döneminde olduğu gibi Komutan Yardımcılığı görevini de tarafsızlık, şeffaflık ve profesyonellik anlayışıyla yürüterek Kosova’nın güvenliğine, bölgesel barış ve istikrarın korunmasına katkı sağlamayı sürdürecektir.

Kıymetli Basın Mensupları,

- 23 Ekim’de, Kara Kuvvetleri Komutanımızın resmî davetlisi olarak ülkemize gelen Sudan Kara Kuvvetleri Komutanını kabul eden Sayın Bakanımız,

- 24 Ekim’de, Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız ve Bakan Yardımcımız Sayın Salih Ayhan ile birlikte Eskişehir’de düzenlenen 1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün 100’üncü kuruluş yıl dönümü törenine katılmış,

- 26 Ekim’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı’nı ağırlamıştır.

- 27 Ekim’de Sayın Genelkurmay Başkanımız ve Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımız ile beraber 2’nci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığımızda gerçekleştirilen Sancak verme törenine katılan Sayın Bakanımız, bugün

(28 Ekim) Bulgaristan’da yapılacak Türkiye-Bulgaristan-Romanya Savunma Bakanları Toplantısı’na iştirak edecektir.

- Sayın Bakanımız yarın (29 Ekim) ise Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet erkânıyla birlikte Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’de gerçekleştirilecek törene ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki tebrikat ile resepsiyona katılacaktır.

Sayın Genelkurmay Başkanımız 24 Ekim’de, Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız ile birlikte Ankara’nın Temelli bölgesindeki Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı’nda düzenlenen “Uluslararası En İyi Askerî Uçangöz Takımı Yarışması”nın Seçkin Gözlemci Günü’ne katılmıştır.

Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız 24 Ekim’de, Somali Kara Kuvvetleri Komutanı ile beraberindeki heyeti ağırlamış, 26-27 Ekim’de Mısır’a resmî bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

25 Ekim’de, Bakan Yardımcımız Sayın Bilal Durdalı ve Sayın Donanma Komutanımızla beraber Millî İnsansız Deniz Sistemleri-2026 (TURNAs) Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’ne iştirak eden Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımız, 26 Ekim’de Kuzey Makedonya Uluslararası İş Birlikleri ve Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı’nı ağırlamıştır.

Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımız, 26-29 Ekim tarihleri arasında Ramstein/Almanya’da icra edilen “NATO Hava Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu”na katılım sağlamaktadır.

- Bakan Yardımcımız Sayın Musa Heybet ise 24-29 Ekim tarihleri arasında Nijerya’da gerçekleştirilen Afrika Uluslararası Savunma Fuarına (AFRIDEX 2026) iştirak etmektedir.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Değerli Basın Mensupları,

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; kara, deniz, hava, uzay ve siber alanda daha etkin, caydırıcı ve hazır hâle getirilmesi amacıyla millî ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir.

Bu kapsamda;

- Konya’da icra edilen “Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat Millî Anadolu Ankası Tatbikatı” 6 Kasım’da tamamlanacak,

- Estonya’da ve yerinden katılımla gerçekleştirilecek “Crossed Swords Tatbikatı” ise 2 Kasım’da başlayacaktır.

Ayrıca, 4-9 Kasım tarihleri arasında Türkiye-Mısır Deniz Kuvvetleri unsurları ve personelinin katılımı ile İskenderiye/Mısır’da suüstü, denizaltı savunma ve hava savunma harekâtı ile sualtı taarruz (SAT) eğitimlerinin icra edileceği “Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı” gerçekleştirilecektir.

Diğer yandan,

- 26-29 Ekim tarihleri arasında NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 bünyesinde görev yapan İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Mantinengo ve İspanya Deniz Kuvvetleri unsuru Patino tarafından Aksaz’a,

- Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait Sangram tarafından 27-31 Ekim tarihleri arasında Mersin’e liman ziyaretleri yapılmaktadır.

- 25-28 Ekim tarihleri arasında Suda/Yunanistan’a liman ziyaretinde bulunan TCG Burgazada tarafından 1-3 Kasım tarih aralığında İskenderiye/Mısır’a,

- ABD Deniz Kuvvetleri unsuru Mount Whitney tarafından ise 5-8 Kasım tarihleri arasında Aksaz’a liman ziyaretleri gerçekleştirilecek,

Somali’ye deniz yoluyla malzeme nakli ve görev değişimi maksadıyla TCG Gökçeada ve TCG Yıldırım firkateynlerimiz, 30 Ekim’de Somali’ye intikale başlayacaktır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca 30 Ekim’de;

- Güvence Tedbirleri kapsamında, Havadan İhbar Kontrol Uçağımız tarafından Romanya’nın NATO hava sahasında görev uçuşu,

- Muharip uçaklarımız ve NATO AWACS uçağının katılımıyla Akdeniz’de NEXUS ACE eğitimi icra edilecektir.

- Kızılkule’nin Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad tarafından inşa edilmesinin 800'üncü Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Mehteran Birlik Komutanlığı tarafından 3 Kasım’da Alanya’da,

- Kültür Yolu Festivali kapsamında 40’ıncı Komando Eğitim Tugayı Bölge Bando Komutanlığı tarafından ise 5 Kasım’da Antalya’da konserler icra edilecektir.

Öte yandan 22-27 Ekim tarihleri arasında;

- 5’inci ve 9’uncu Hudut Tugayı,

- 12’nci ve 13’üncü Komando Tugayı,

- 15’inci Piyade Eğitim Tugayı,

- KBRN Savunma ve Güvenlik Tugayı,

- TSK İnsani Yardım Tugayı ile 2’nci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıklarımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin şeref timsali olan sancaklar düzenlenen törenlerle tevdi edilmiştir.

Bakanlığımız ile Millî Eğitim Bakanlığının iş birliğinde, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin millî savunma bilincini geliştirmek, Mehmetçiğimizin vatan savunmasındaki rolüne yönelik farkındalıklarını artırmak, vatan ve bayrak sevgilerini sanat yoluyla pekiştirmek amacıyla ülke genelinde düzenlenen “Kahramanım Mehmetçik ve Vatan” temalı resim yarışmasının ödül töreni, bugün (28 Ekim) Bakan Yardımcımız Sayın Alpaslan Kavaklıoğlu ve Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Ömer Faruk Yelkenci’nin katılımlarıyla “MKE İmalât-ı Harbiye Müzesi”nde gerçekleştirilecektir.

Törende, yarışmada dereceye giren öğrencilerimize ödülleri takdim edilecek; yarışma kapsamında hazırlanan eserler ise 28 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında “MKE İmalât-ı Harbiye Müzesi”nde sergilenecektir.

Ayrıca, 19-25 Ekim tarihleri arasında Ankara’da 32 ülkenin katılımıyla düzenlenen “Uluslararası En İyi Askerî Uçangöz Takımı Yarışması”nda birincilik elde eden Kara Kuvvetleri Komutanlığı takımımızı tebrik ediyoruz.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Kıymetli Basın Mensupları,

Yerli ve millî savunma sanayimiz; kara, deniz, hava ve siber alanda geliştirdiği kritik sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığını ve harekât kabiliyetini güçlendirmeye devam etmektedir. Bu kapsamda;

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca geçtiğimiz hafta içerisinde muhtelif miktarda;

- Karayel Karinalı Bot ile,

- Kablolu Kamikaze-2 İnsansız Kara Aracının (İKA) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmış,

MKE tarafından ise savunma sanayisi paydaşlarımıza muhtelif miktarda

MAM-15 keskin nişancı tüfeğinin teslimatı gerçekleştirilmiştir.

Yine MKE tarafından, 3-6 Kasım tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek, dünyanın önde gelen uluslararası deniz savunma ve denizcilik teknolojileri fuarlarından biri olan “Euronaval 2026”ya katılım sağlanacaktır.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ / ÖNEMLİ DUYURULAR

Değerli Basın Mensupları,

Personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri kapsamında;

- Kasım, Aralık 2026 ve Ocak 2027 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 itibarıyla açıklanmıştır.

Sonuçlar e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilecektir.

Diğer yandan,

- “Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Muvazzaf Subay Adayı Temini” ile “Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2026 Yılı Deniz Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini” başvuruları 2 Kasım’da sona erecek,

- “Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini” ile “Türk Silahlı Kuvvetlerine Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini” başvuruları ise 2-23 Kasım tarihleri arasında yapılabilecektir.

Sonuç olarak, Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları, Cumhuriyetimizin ikinci asrında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve “Türkiye Yüzyılı” hedefleri doğrultusunda, ülkemizin ve asil milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için üstlendiği tüm görevleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.