İngiltere Kralı Charles’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 29 Ekim tebriği

Charles, mesajında, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, eşiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk vatandaşlarına içten tebriklerini ve iyi dileklerini sunduğunu ifade etti.

Bu özel günün iki millet arasındaki kalıcı dostluğu vurgulamak için değerli bir fırsat sunduğuna işaret eden Charles, ikili bağların gücünün kendisini son derece memnun ettiğini ve gelecek yıllarda daha da yakın ilişkiler geliştirme yönündeki kararlılığını pekiştirdiğini belirtti.

TÜRK HALKINA REFAH DİLİYORUM

Kral Charles, mesajında şunları kaydetti: "Günümüzün ortak sınamalarıyla, özellikle iklim değişikliği ve doğal dünyamızın korunmasına ilişkin zorluklarla mücadele ederken, ülkelerimizin anlamlı ve kalıcı çözüm arayışında birlikte çalışmayı sürdüreceğini umuyorum. Türkiye'nin COP31'e Antalya'da ev sahipliği yapmaya hazırlandığı bu dönemde, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve doğal çevremizin korunmasına yönelik küresel çabaların ilerletilmesi amacıyla dünya ülkelerini bir araya getirme konusunda ülkenizin gösterdiği liderliği takdirle karşılıyorum. Eşim ve ben, size ve tüm Türk halkına gelecek yıl boyunca barış, refah ve esenlik diliyoruz."