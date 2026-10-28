  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Boykot markaları 'zam' alarmına geçti İspanya'da hızlı tren kazası: 46 ölü 150 yaralı! Türkiye’den Mısır’a kritik teklif! MSB’den “hazırız” mesajı Bu kez pavyon köşelerinde rüşvete gerek kalmayacak! Özgür Özel'in rakibi yok “Başaramazsın” dediler! 5 kiloyla başladı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor Yeni Parti'de Adaylık Krizi! Bakan Işıkhan’dan emeklileri heyecanlandıran mesaj: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Sarıgül fezlekesi Meclis'e gelirse Özgür ile Veli yandı! Yılmaz Özdil nedenini böyle açıkladı ÖSYM sınav takvimini açıkladı! 2027 YKS tarihi belli oldu Sözcü TV’den 'Kaçak Radyo' Skandalı!
Gündem İngiltere Kralı Charles’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 29 Ekim tebriği
Gündem

İngiltere Kralı Charles’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 29 Ekim tebriği

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İngiltere Kralı Charles’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 29 Ekim tebriği

İngiltere Kralı 3. Charles, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Charles, mesajında, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, eşiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk vatandaşlarına içten tebriklerini ve iyi dileklerini sunduğunu ifade etti.

Bu özel günün iki millet arasındaki kalıcı dostluğu vurgulamak için değerli bir fırsat sunduğuna işaret eden Charles, ikili bağların gücünün kendisini son derece memnun ettiğini ve gelecek yıllarda daha da yakın ilişkiler geliştirme yönündeki kararlılığını pekiştirdiğini belirtti.

TÜRK HALKINA REFAH DİLİYORUM

Kral Charles, mesajında şunları kaydetti: "Günümüzün ortak sınamalarıyla, özellikle iklim değişikliği ve doğal dünyamızın korunmasına ilişkin zorluklarla mücadele ederken, ülkelerimizin anlamlı ve kalıcı çözüm arayışında birlikte çalışmayı sürdüreceğini umuyorum. Türkiye'nin COP31'e Antalya'da ev sahipliği yapmaya hazırlandığı bu dönemde, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve doğal çevremizin korunmasına yönelik küresel çabaların ilerletilmesi amacıyla dünya ülkelerini bir araya getirme konusunda ülkenizin gösterdiği liderliği takdirle karşılıyorum. Eşim ve ben, size ve tüm Türk halkına gelecek yıl boyunca barış, refah ve esenlik diliyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23