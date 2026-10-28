Çiğ süte karşı sert uyarı: İçenler dikkat! Bu kişiler risk altında! Kuş gribine sebep olabiliyor
Çiğ sütün pastörize sütten daha sağlıklı olduğu yönündeki iddialar yeniden tartışma konusu oldu. Amerikan Pediatri Akademisi, yayımladığı yeni rehberde çiğ süt ve çiğ sütten yapılan peynirlerin özellikle çocuklar, hamileler ve emziren kadınlar için ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekti. Uzmanlar, çiğ sütte kuş gribi virüsünün yanı sıra tehlikeli bakteri ve parazitlerin de bulunabileceği uyarısında bulundu.