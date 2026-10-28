Çiğ süte karşı sert uyarı: İçenler dikkat! Bu kişiler risk altında! Kuş gribine sebep olabiliyor

Bazı E. coli enfeksiyonları çocuklarda böbrek yetmezliğine yol açabilen ciddi komplikasyonlara da neden olabiliyor. HAMİLELİKTE RİSK DAHA CİDDİ Çiğ süt ve çiğ sütten üretilen peynirler, hamileler açısından da tehlike oluşturabiliyor. Özellikle Listeria bakterisinin neden olduğu enfeksiyon, anne karnındaki bebeği etkileyerek düşük, ölü doğum veya yenidoğanda ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor. Uzmanlar, hamilelik döneminde çiğ süt ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden uzak durulmasını öneriyor. PASTÖRİZASYON BESİN DEĞERİNİ ORTADAN KALDIRMIYOR Çiğ sütü tercih edenler, ısıtma işleminin besin değerini düşürdüğünü savunabiliyor. Ancak Amerikan Pediatri Akademisi'nin değerlendirmesine göre, pastörizasyon sütün temel besin öğelerinin büyük bölümünü koruyor.