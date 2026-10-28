Yeni Parti'de Adaylık Krizi!

Ankara kulislerinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in cumhurbaşkanlığı adaylığı için kendi ekibiyle istişarelerde bulunduğuna ilişkin iddialar konuşulmaya devam ediyor.

Kulislerde, Özel’in olası cumhurbaşkanlığı adaylığını yakın çalışma ekibindeki isimlerle değerlendirdiği öne sürülürken, parti içerisinde adaylık konusunda farklı görüşlerin ortaya çıktığı iddia edildi.

Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Murat Emir ve Burhanettin Bulut’un da aralarında bulunduğu parti yöneticileriyle adaylık sürecinin değerlendirildiği ileri sürülüyor.

ADAYLIĞA İTİRAZ EDEN İSİMLER Mİ VAR?

Kulislerde konuşulan iddialara göre Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın, Özgür Özel’in cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığı ve bu yönde parti içinde temaslarda bulunduğu ileri sürülüyor.

İstanbul milletvekilleri Gökhan Zeybek, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat’ın da Özel’in adaylığına mesafeli yaklaşan isimler arasında bulunduğu iddia ediliyor.

Buna karşılık Özel’in yakın çalışma ekibinde yer alan bazı isimlerin ise adaylığın daha fazla bekletilmeden açıklanması yönünde telkinlerde bulunduğu öne sürülüyor.

Parti içerisinde adaylık konusunda ortaya çıktığı ileri sürülen bu farklı görüşler, Ankara kulislerini hareketlendirdi.

ÖZEL'E “ADAYLIĞINI AÇIKLA” TELKİNİ

Özgür Özel’in adaylık konusunda henüz nihai kararını kamuoyuna açıklamaması da parti içerisindeki tartışmaların sürmesine neden oluyor.

Bir tarafta Özel’in cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini düşünen ve adaylığın bir an önce ilan edilmesini isteyen isimlerin bulunduğu, diğer tarafta ise adaylığa mesafeli yaklaşan parti yöneticilerinin olduğu öne sürülüyor.

Özel’in bu görüş ayrılıklarının ardından nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

GÖZLER YENİ PARTİ YÖNETİMİNDE

Özgür Özel’in cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda atacağı adımın yalnızca Yeni Parti içerisindeki dengeler açısından değil, muhalefetin seçim stratejisi ve olası ittifak arayışları bakımından da belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

Parti içerisindeki farklı tutumların adaylık sürecine nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki günlerde daha da netleşecek.

Özgür Özel’in cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin henüz resmî bir açıklama bulunmazken, Ankara kulislerinde adı geçen Gökhan Günaydın, Gökhan Zeybek, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat’ın tutumlarına ilişkin iddialar da bağımsız olarak doğrulanmış değil.

Ankara’da şimdi gözler Özgür Özel ve Yeni Parti yönetiminin adaylık konusunda atacağı adımlara çevrildi.