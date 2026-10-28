En iyi sokak yemekleri: Mersin'in hızlı yenen yemeği tercih edildi! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

DÖNER DÜNYA SIRALAMASINDA 29. OLDU Dikey olarak yerleştirilen şişte yavaş yavaş pişirilen etiyle tanınan döner, ekmek arası ve dürüm seçenekleriyle Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok noktasında büyük ilgi görüyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde kendine özgü bir sokak yemeği kültürü oluşturan dönerin uluslararası lezzet sıralamasına girmesi sürpriz olmadı. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın çok sayıda ülkesinde hemen her köşe başında döner satan işletmelerle karşılaşmak mümkün. Yıllar içerisinde Türk mutfağının yurt dışındaki en önemli simgelerinden biri haline gelen döner listede 29. sırada. LAHMACUN İLK 50'YE GİREMEDİ Baharatlarla harmanlanan kıymalı iç malzemesi, ince ve gevrek hamuruyla öne çıkan lahmacun, Türkiye'nin en çok tüketilen sokak lezzetleri arasında bulunuyor. Maydanoz, limon ve çeşitli yeşilliklerle birlikte servis edilen bu geleneksel yemek, özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa mutfaklarına özgü farklı hazırlanış biçimleriyle dikkat çekiyor. Lahmacun, uzun yıllardır Türk sofralarının vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. Farklı ülkelerde de giderek daha fazla tanınmaya başlayan lahmacun, incecik açılmış hamuru ve üzerine yayılan zengin iç harcıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşıyor. Lahmacun TasteAtlas sıralamasında 55. basamakta yer aldı. MERSİN'İN MEŞHUR TANTUNİSİ 58. SIRADA KALDI Mersin mutfağının simge yemeklerinden tantuni, küçük ve ince parçalar halinde kesilen etin sac üzerinde pişirilmesiyle hazırlanıyor. Baharatlarla lezzetlendirilen et, soğan, maydanoz ve domatesle birlikte lavaşa sarılarak sunuluyor. Hem etli hem de tavuklu seçenekleri bulunan tantuni, Türkiye'nin pek çok şehrinde yoğun ilgi görüyor. Üzerine sıkılan limon ve yanında verilen turşu da bu lezzetin tamamlayıcıları arasında bulunuyor. Gece saatlerinde acıkanların ve hızlı bir yemek molası vermek isteyenlerin sıkça tercih ettiği tantuni, Türk sokak mutfağında kendine has bir konuma sahip. Bu lezzet dünyanın en iyi sokak yemekleri sıralamasında 58. basamakta yer aldı.