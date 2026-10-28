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En iyi sokak yemekleri: Mersin'in hızlı yenen yemeği tercih edildi! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

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Giriş Tarihi:

En iyi sokak yemekleri: Mersin'in hızlı yenen yemeği tercih edildi! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

Dünyanın en iyi 100 sokak yemeğini sıraladı. Cezayir'den Meksika'ya kadar farklı ülkelerin geleneksel yemeklerin yarıştığı listede Türk mutfağından üç lezzet de yer aldı. Ancak üç lezzetin elde ettiği dereceler şaşırttı. Mersin mutfağının simge yemeklerinden olan, gece saatlerinde acıkanların ve hızlı bir yemek molası vermek isteyenlerin sıkça tercih ettiği tantuni de listede yer aldı.

#1
Foto - En iyi sokak yemekleri: Mersin'in hızlı yenen yemeği tercih edildi! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

Dünya mutfaklarına ilişkin hazırladığı listelerle adından söz ettiren TasteAtlas, bu kez farklı ülkelerin sokak lezzetlerini mercek altına aldı. Kullanıcı oyları esas alınarak oluşturulan ve 100 farklı sokak yemeğinin değerlendirildiği sıralamada toplam 98 bin 15 oy kullanıldı. Bu değerlendirmelerden 63 bin 434'ü geçerli sayılırken Cezayir, Yunanistan, Endonezya, Meksika ve Çin mutfaklarına ait lezzetler üst sıralarda yer buldu.

#2
Foto - En iyi sokak yemekleri: Mersin'in hızlı yenen yemeği tercih edildi! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

Listenin ilk basamağında Cezayir'in geleneksel yemeklerinden Karantika yer aldı. Nohut unu, su, yağ ve yumurtanın bir araya getirilmesiyle hazırlanan bu yiyecek, fırında üst kısmı hafif kızarıncaya kadar pişiriliyor. İç bölümünün yumuşak ve kremsi dokusuyla öne çıkan Karantika, çoğunlukla dilimlenerek ekmek arasında sunuluyor. Acı soslarla da tatlandırılan yemek, Cezayir sokak mutfağının en çok tercih edilen lezzetleri arasında bulunuyor. Döner, lahmacun ve tantuni gibi güçlü rakipler varken nohut unuyla yapılan bir yemeğin birinci sıraya yerleşmesi ise şaşırttı.

#3
Foto - En iyi sokak yemekleri: Mersin'in hızlı yenen yemeği tercih edildi! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

DÜNYANIN EN İYİ 10 SOKAK LEZZETİ BELLİ OLDU TasteAtlas'ın yenilenen sıralamasına göre dünyanın en başarılı 10 sokak yemeği şöyle: 1. Karantika – Cezayir: Nohut unu kullanılarak yapılan, fırında pişirildikten sonra ekmeğin içinde sunulan geleneksel Cezayir yemeği listenin birincisi oldu. 2. Kontosouvli – Yunanistan: İri et parçalarının çeşitli baharatlarla marine edilmesinin ardından şiş üzerinde uzun süre pişirilmesiyle hazırlanan bu lezzet ikinci basamağa yerleşti. 3. Sate Kambing – Endonezya: Keçi ya da koyun etinin özel soslarla terbiye edilerek ızgarada pişirildiği geleneksel şiş kebap üçüncülüğü elde etti. 4. Quesabirria – Meksika: İçine bol miktarda et ve eritilmiş peynir konulan çıtır tortillaların et suyuna batırılarak yenildiği Meksika lezzeti dördüncü sırada yer buldu.

#4
Foto - En iyi sokak yemekleri: Mersin'in hızlı yenen yemeği tercih edildi! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

5. Guotie – Çin: Bir yüzeyi kızartılarak gevrek hale getirilen, diğer tarafı ise buhar yardımıyla pişirilen Çin mantısı listenin beşincisi oldu. 6. Taameya – Mısır: Geleneksel falafelden farklı olarak nohut yerine bakla kullanılarak yapılan, dışı kıtır ve içi yumuşak Mısır lezzeti altıncı sıraya girdi. 7. Bánh Mì Heo Quay – Vietnam: Gevrek domuz eti, turşu, salatalık ve farklı sosların bir araya getirildiği Vietnam usulü sandviç yedinci basamakta yer aldı. 8. Anticuchos de Corazón – Peru: Dana yüreğinin baharatlarla marine edilip şişte pişirilmesiyle hazırlanan Peru'nun geleneksel sokak yemeği sekizinci oldu. 9. Siu Mei – Çin: Çeşitli etlerin kendine özgü pişirme teknikleriyle kızartılması sonucu hazırlanan Çin mutfağının popüler lezzeti dokuzuncu sıraya yerleşti. 10. Amritsari Kulcha – Hindistan: Patates, soğan ve baharatlı iç malzemeyle doldurulan, tandırda pişirilerek gevrek bir doku kazanan Hint ekmeği ilk 10'un son sırasında kendine yer buldu.

#5
Foto - En iyi sokak yemekleri: Mersin'in hızlı yenen yemeği tercih edildi! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

DÖNER DÜNYA SIRALAMASINDA 29. OLDU Dikey olarak yerleştirilen şişte yavaş yavaş pişirilen etiyle tanınan döner, ekmek arası ve dürüm seçenekleriyle Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok noktasında büyük ilgi görüyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde kendine özgü bir sokak yemeği kültürü oluşturan dönerin uluslararası lezzet sıralamasına girmesi sürpriz olmadı. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın çok sayıda ülkesinde hemen her köşe başında döner satan işletmelerle karşılaşmak mümkün. Yıllar içerisinde Türk mutfağının yurt dışındaki en önemli simgelerinden biri haline gelen döner listede 29. sırada. LAHMACUN İLK 50'YE GİREMEDİ Baharatlarla harmanlanan kıymalı iç malzemesi, ince ve gevrek hamuruyla öne çıkan lahmacun, Türkiye'nin en çok tüketilen sokak lezzetleri arasında bulunuyor. Maydanoz, limon ve çeşitli yeşilliklerle birlikte servis edilen bu geleneksel yemek, özellikle Gaziantep ve Şanlıurfa mutfaklarına özgü farklı hazırlanış biçimleriyle dikkat çekiyor. Lahmacun, uzun yıllardır Türk sofralarının vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor. Farklı ülkelerde de giderek daha fazla tanınmaya başlayan lahmacun, incecik açılmış hamuru ve üzerine yayılan zengin iç harcıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşıyor. Lahmacun TasteAtlas sıralamasında 55. basamakta yer aldı. MERSİN'İN MEŞHUR TANTUNİSİ 58. SIRADA KALDI Mersin mutfağının simge yemeklerinden tantuni, küçük ve ince parçalar halinde kesilen etin sac üzerinde pişirilmesiyle hazırlanıyor. Baharatlarla lezzetlendirilen et, soğan, maydanoz ve domatesle birlikte lavaşa sarılarak sunuluyor. Hem etli hem de tavuklu seçenekleri bulunan tantuni, Türkiye'nin pek çok şehrinde yoğun ilgi görüyor. Üzerine sıkılan limon ve yanında verilen turşu da bu lezzetin tamamlayıcıları arasında bulunuyor. Gece saatlerinde acıkanların ve hızlı bir yemek molası vermek isteyenlerin sıkça tercih ettiği tantuni, Türk sokak mutfağında kendine has bir konuma sahip. Bu lezzet dünyanın en iyi sokak yemekleri sıralamasında 58. basamakta yer aldı.

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