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Yok böyle takas: Al arabayı ver sucukları

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AA Giriş Tarihi:

Yok böyle takas: Al arabayı ver sucukları

Eskişehir’de ikinci el araç ticareti yapan bir esnaf, yaklaşık 100 bin TL değerindeki otomobilini, kilogram fiyatı 800 ila 2 bin TL arasında değişen 100 kilogram dana sucuğuyla takas ederek dikkat çekti.

#1
Foto - Yok böyle takas: Al arabayı ver sucukları

Eskişehir Galericiler Sitesi’nde faaliyet gösteren oto galeri işletmecisi Fatih, kaportasında çürükler bulunan 26 AHP 589 plakalı beyaz renkli Lada marka otomobilini satılığa çıkardı.

#2
Foto - Yok böyle takas: Al arabayı ver sucukları

Kentte sucuk imalatı yapan Yusuf ile bir araya gelen galeri esnafı, nakit para yerine piyasa değeri ortalama 100 bin TL’yi bulan 100 kilogram dana sucuğu teklifini kabul etti.

#3
Foto - Yok böyle takas: Al arabayı ver sucukları

Kilogramı 800 ila 2 bin TL arasında değişen sucuklar dükkandaki masalara dizilirken, yıkanarak temizlenen otomobil yeni sahibine teslim edildi.

#4
Foto - Yok böyle takas: Al arabayı ver sucukları

"BUGÜNKÜ TİCARETİMİZ SUCUKLA TAKAS OLDU": Yapılan ilginç ticaret hakkında konuşan sucuk üreticisi Yusuf, "Sucuk karşılığı değişiyoruz. Et sucuğu, kendi imalatımız. Yüzde 100 dana sucuğu. Bugünkü ticaretimiz sucukla takas Lada oldu" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Yok böyle takas: Al arabayı ver sucukları

Değeri yaklaşık 100 bin TL’ye denk gelen sucuklar karşılığında aracını devreden oto galeri esnafı ise daha önce de benzer takaslar yaptıklarını belirterek alışverişten memnun kaldığını ifade etti.

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