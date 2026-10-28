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Gündem Bu kez pavyon köşelerinde rüşvete gerek kalmayacak! Özgür Özel'in rakibi yok
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Bu kez pavyon köşelerinde rüşvete gerek kalmayacak! Özgür Özel'in rakibi yok

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Bu kez pavyon köşelerinde rüşvete gerek kalmayacak! Özgür Özel'in rakibi yok

Yeni Parti'de 1. Olağan Kurultay takvimi kapsamında genel başkan ön seçimi, 8 Kasım'da yapılacak. 5 Kasım'a kadar partiye üye olanlar, 81 ilde yapılacak ön seçimlerde genel başkanı belirlemek için oy kullanabilecek. Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı koltuğuna otururken imza attığı pavyon köşelerinde delege pazarlığı rezaletlerinin bu kez yaşanmayacağı çünkü Yeni Parti Genel Başkanlığı için Özgür Özel'e rakip çıkmayacağı ve tek aday olarak ön seçime gireceği öğrenildi.

Yeni Parti'nin 26 Ağustos'ta başlayan olağan kurultay hazırlık süreci devam ediyor. Bu kapsamda illerde ve ilçelerde, üye oylarıyla ön seçim ve delege oylarıyla kongreler tamamlandı.

Kongrelerin ardından, genel başkanın da üye oylarıyla seçilmesine yönelik parti kararı doğrultusunda, parti genel başkanı seçimi için tekrar üyelere gidilecek.

Partinin dün yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, genel başkan ön seçimi 8 Kasım'da düzenlenecek.

ÖZEL TEK ADAY OLACAK

Partide, üye sayısını artırmaya yönelik de bir karar alındı. Buna göre, 5 Kasım'a kadar partiye üye olan vatandaşlar, 81 ilde yapılacak ön seçimlerde genel başkanı belirlemek için oy kullanabilecek.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tek aday olması beklenen seçimlerin ardından, 14-15 Kasım'da partinin ilk olağan kurultayı toplanacak.

Kurultay, Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenecek.

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