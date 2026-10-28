Bu kez pavyon köşelerinde rüşvete gerek kalmayacak! Özgür Özel'in rakibi yok

Yeni Parti'nin 26 Ağustos'ta başlayan olağan kurultay hazırlık süreci devam ediyor. Bu kapsamda illerde ve ilçelerde, üye oylarıyla ön seçim ve delege oylarıyla kongreler tamamlandı.

Kongrelerin ardından, genel başkanın da üye oylarıyla seçilmesine yönelik parti kararı doğrultusunda, parti genel başkanı seçimi için tekrar üyelere gidilecek.

Partinin dün yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, genel başkan ön seçimi 8 Kasım'da düzenlenecek.

ÖZEL TEK ADAY OLACAK

Partide, üye sayısını artırmaya yönelik de bir karar alındı. Buna göre, 5 Kasım'a kadar partiye üye olan vatandaşlar, 81 ilde yapılacak ön seçimlerde genel başkanı belirlemek için oy kullanabilecek.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tek aday olması beklenen seçimlerin ardından, 14-15 Kasım'da partinin ilk olağan kurultayı toplanacak.

Kurultay, Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenecek.