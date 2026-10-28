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Yerel Henüz 19 yaşındaydı! Koyunlarını otlatırken yıldırım isabet etti
Yerel

Henüz 19 yaşındaydı! Koyunlarını otlatırken yıldırım isabet etti

Yeniakit Publisher
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Henüz 19 yaşındaydı! Koyunlarını otlatırken yıldırım isabet etti

Yozgat’ın Beyvelioğlu köyünde merada küçükbaş hayvanlarını otlatan 19 yaşındaki Kemal Can Gültekin’e sağanak sırasında yıldırım isabet etti. Genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yozgat’ın Merkez ilçesine bağlı Beyvelioğlu köyünden acı haber geldi.

 

Olay, Beyvelioğlu köyü merasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merada koyunlarını otlatan 19 yaşındaki Kemal Can Gültekin'ın üzerine aniden bastıran sağanak yağış sırasında yıldırım düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Gültekin'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

 

Gültekin'in cenazesinin bugün Beyvelioğlu köyünde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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