Boykot markaları 'zam' alarmına geçti

Boykot listelerinin üst sıralarında yer alan Coca-Cola, Procter & Gamble ve Nestle gibi şirketler, artan maliyetleri gerekçe göstererek gelecek yıl yeni fiyat artışlarına gidileceği açıklamasında bulundu.

ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle yükselen enerji, ham madde ve navlun maliyetleri, gıda ve tüketim ürünleri şirketlerinin kar marjlarını baskılıyor. Şirketler, maliyet artışlarını fiyatlara yansıtırken satış kaybını sınırlamaya çalışıyor.

Coca-Cola Üst Yöneticisi Henrique Braun, salı günü yaptığı açıklamada bu durumun 2027’ye kadar uzanabileceğini söyledi. Boykotun kendilerine etkilerine değinmeyen Braun, “Artan lojistik ve taşımacılık maliyetlerinin etkisiyle yüksek maliyet baskıları görüyoruz” dedi.

Procter & Gamble da yükselen ham madde, enerji ve navlun maliyetlerinin karına beklenen olumsuz etkisini 1 milyar dolardan 1,4 milyar dolara çıkardı. Şirketin Mali İşler Direktörü Andre Schulten, bu büyüklükteki maliyet baskısını fiyat artışı olmadan telafi etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Nestle Mali İşler Direktörü Anna Manz ise girdi maliyetleri üzerinde yeniden yukarı yönlü baskı oluştuğunu söyledi. Manz, fiyat artışlarının ardından tüketicilerin yeni fiyatlara uyum sağladığı süreçte satış hacimlerinde kısa vadeli düşüşler yaşanabileceğini ifade etti.

Reckitt Üst Yöneticisi Kris Licht de özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’daki tüketicilerin baskı altında olduğunu belirterek, “Emtia ve girdi maliyetlerinin bu seviyesinde muhtemelen fiyatları daha fazla artırmak zorunda kalacağız” dedi. Yıllık gelir tahminini düşüren şirketin hisseleri salı günü yaklaşık yüzde 5 geriledi.

Zaten boykot edilen bu şirketler politikaları değiştirmek yerine şuna odaklanıyor; kalan tüketiciler alışverişten vazgeçmeden fiyatları ne kadar artırabilecekleri. PepsiCo, zayıf satışlarını canlandırmak için bu yıl fiyat artışları ile indirimler arasında gidip gelirken şirketin kar marjı son çeyrekte darbe aldı.

PepsiCo yatırımcılarından Aptus Capital Advisors’ın hisse senetleri birimi başkanı ve portföy yöneticisi David Wagner, “Fiyatlandırma, bu şirketlerin elinde kalan son araç ve bunu, daha fazla ödeme yapma gücü zaten tükenmiş tüketiciler üzerinde kullanıyorlar” dedi.