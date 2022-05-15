Samsun'da takla atan araçta 2 kişi öldü, 1 yaralandı
Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı.
Samsun-Sinop karayolu Emirefendi Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında, Sinop istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.
Bahçe duvarına çarpıp takla attı
Daha sonra bahçe duvarının parmaklıklarını kırıp diğer evin bahçe duvarına çarparak takla attı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Araçta sıkışan şahıslar itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden güçlükle çıkartıldı.
2 kişi öldü
Kazada otombilden çıkartılan Halil İbrahim Katipoğlu(53) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılardan Aykut Uyanık (31) ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Otomobilde bulunan yaralı Latif Hasbolat, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İHA'nın haberine göre, kazada hayatını kaybeden Halil İbrahim Katipoğlu'nun, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu’nun ağabeyi olduğu öğrenildi.