  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Samsun'da takla atan araçta 2 kişi öldü, 1 yaralandı
Yerel

Samsun'da takla atan araçta 2 kişi öldü, 1 yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 07:38:00 -
Samsun'da takla atan araçta 2 kişi öldü, 1 yaralandı

Samsun-Sinop karayolu Emirefendi Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında, Sinop istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.

Bahçe duvarına çarpıp takla attı

Daha sonra bahçe duvarının parmaklıklarını kırıp diğer evin bahçe duvarına çarparak takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Araçta sıkışan şahıslar itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden güçlükle çıkartıldı.

2 kişi öldü

Kazada otombilden çıkartılan Halil İbrahim Katipoğlu(53) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılardan Aykut Uyanık (31) ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan yaralı Latif Hasbolat, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA'nın haberine göre, kazada hayatını kaybeden Halil İbrahim Katipoğlu'nun, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu’nun ağabeyi olduğu öğrenildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay