Samsun'da sahilden her gün 200 kilogram çekirdek kabuğu toplanıyor

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentte yapılan sahil temizliğinde her gün 200 kilogram civarında çekirdek kabuğu toplandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlar tarafından kirletilen sahil, yürüyüş yolu ve plajların Belediye ekiplerince temizlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm AŞ Genel Müdürü Musa İlkay Güler, Samsun'un, Karadeniz'in en güzel sahiline ve yürüyüş yoluna sahip olduğuna işaret etti.

Vatandaşlar tarafından atılan çekirdek kabuklarının plajlarda büyük kirlilik oluşturduğunu vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Çevre temizliğine herkesin uyması gerekir. Çevre kirliliği oluşturan her türlü unsura Kabahatler Kanunu'na göre kolluk kuvvetlerince işlem yapılıyor. Yapılan onca denetime, uyarıya ve kesilen cezalara rağmen çekirdek kabuklarını yere atanların önüne geçemiyoruz. Sahilden ve kumsaldan her gün 200 kilograma yakın çekirdek kabuğu temizliyoruz."

Güler, çekirdek kabuklarının doğayla bütünleşmediğine dikkati çekerek, "Kumsala atılan çekirdek kabuğunu makineyle temizleyemiyoruz. Elle, küçük elekler aracılığıyla temizleme yapabiliyoruz. Bu da oldukça zaman alıyor. Yeşil alanlara atılan çekirdek kabuklarını temizlemek ise oldukça güç. Çekirdeğin içeriğindeki tuz, çimlere de zarar veriyor." ifadelerini kullandı.



