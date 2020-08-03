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Aktüel

Samsun'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 01:22:11 -
Samsun'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

SAMSUN (AA) - Samsun'da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan geri dönüşüm deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevlere belediye ekipleri de iş makineleriyle müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Yoğun dumanın olduğu yangın yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

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