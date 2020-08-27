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Aktüel Samsun'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli sınır dışı edilecek
Aktüel

Samsun'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli sınır dışı edilecek

Yeniakit Publisher
2020-08-27 12:23:52 -
Samsun'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli sınır dışı edilecek

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 6 zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların sınır dışı edilmesine karar verildi.

Ekipler, 21 Ağustos'ta İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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