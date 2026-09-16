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Yerel Samsun Canik'te yaklaşık 40 metre derinlikten metan gazı çıktı, bölge güvenlik çemberinde
Yerel

Samsun Canik'te yaklaşık 40 metre derinlikten metan gazı çıktı, bölge güvenlik çemberinde

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Samsun Canik'te yaklaşık 40 metre derinlikten metan gazı çıktı, bölge güvenlik çemberinde

Samsun Canik Doğu Park'ta zemin etüdü sondajında yaklaşık 40 metre derinlikten metan gazı çıktı; AFAD ve itfaiye 24 saat nöbette, Ankara'dan ekip bekleniyor.

Samsun'un Canik ilçesindeki Doğu Park mevkisinde, zemin etüdü için yürütülen sondaj çalışması sırasında 5 gün önce yaklaşık 40 metre derinlikte gaz çıkışı fark edildi. Yüzde 90 saflığa ulaştığı belirtilen metan gazının ardından ekipler bölgeyi güvenlik çemberine aldı, çalışma alanı kontrol altına alındı.

Gaz çıkışı çevrede endişeye yol açtı. Bölgenin önünden binlerce araçlık trafiğin aktığı Atatürk Bulvarı geçiyor; alan aynı zamanda özellikle hafta sonları yüzlerce kişinin piknik yaptığı bir nokta.

Bölgede AFAD ve itfaiye ekipleri 24 saat dönüşümlü nöbet tutuyor. Ankara'dan uzman ekiplerin gelmesinin beklendiği, yapılacak çalışmaların ardından bölgenin güvenlik altına alınacağı ifade edildi.

Öztürk: Kuyunun dibine hava ulaşmadığı sürece patlama riski olmaz

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Öztürk, gazın çıktığı bölgenin "deniz doldurularak" yapıldığını söyledi. Öztürk, Doğu Park, Gülsan Sanayi Sitesi ve eski sanayi sitesinin bulunduğu alanı ise Mert Irmağı'nın alüvyonlu toprağının yer aldığı, organik maddelerin yoğun biriktiği ve sonradan dolguyla doldurulan bir bölge olarak tarif etti. Öğretim üyesine göre bölgede organik maddelerin çürümesi sonucunda metan gazı oluşması normal.

Metan gazının havayla karıştığında belirli bir oranda yanıcı hale geldiğini söyleyen Öztürk, "Hava ve oksijen vardır ancak metan molekülleri seyrektir. Bir molekül yanarken kıvılcımın yanındaki molekülü ateşlemesi gerekir. Moleküller çok seyrek olduğunda bu da gerçekleşmez ve yine tutuşma olmaz" diye konuştu.

Öztürk, patlama riskinin kuyunun dibinde değil, gazın yüzeye çıktığı bölümde ortaya çıktığını belirtti. Metan gazının bulunduğu kuyunun dibine hava ulaşmadığı sürece patlama riskinin olmadığını söyleyen öğretim üyesi, çıkan bölgedeki en önemli riskin patlama ve yangın riski olduğunu anlattı. Herhangi bir kıvılcım alması halinde patlama olabileceğini, bunun da gazın havayla ne oranda karıştığına bağlı bulunduğunu kaydeden Öztürk, "Bölge kontrol altına alındıysa ve herhangi bir yakıcı madde bulunmazsa problem yoktur" dedi.

Metan gazının insana etkisinin gazın yoğunluğuna ve bulunulan ortama göre değiştiğini söyleyen Öztürk, kapalı ve sıkışık bir ortamda gazın insanı boğarak ölüme kadar götürebileceğini, açık havada ise bu durumun önemli bir sorun teşkil etmediğini ifade etti.

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