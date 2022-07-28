Şampiyonlar Ligi Play Off kura çekilişleri ne zaman? Trabzonspor Şampiyonlar Ligi rakipleri kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olacak Trabzonspor'un muhtemel rakipleri şekillendi. Trabzonspor'un diğer muhtemel rakipleri ise alt turlardan gelecek. Bu aşamada takımlar klasmanındaki yerleri itibarıyla Dinamo Zagreb, Kızılyıldız ve Olympiakos dikkati çekiyor. Elemelere katılan takımlar içinde 34. sırada yer alan Hırvatistan şampiyonu Dinamo Zagreb, en iyi dereceye sahip. Hırvat ekibi, organizasyona ikinci ön elemeden katılacak.

Klasmanda 36. sıradaki yeriyle en iyi ikinci takım görünümündeki Sırbistan şampiyonu Kızılyıldız, üçüncü ön elemeden turnuvaya dahil olacak. En iyi puana sahip 3. takım konumundaki Yunanistan şampiyonu Olympiakos da tıpkı Dinamo Zagreb gibi Avrupa macerasına ikinci ön elemeden başlayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Trabzonspor'un rakibi belli oldu mu? İşte yanıtı...

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

Trabzonspor’un rakibini belirleyecek kura çekimi 2 Ağustos TSİ 13.00’da yapılacak. Trabzonspor’un tur atlaması halinde gruplar için kura çekimi 25 Ağustos’ta gerçekleşecek. Trabzonspor play off turunda eğer elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Trabzonspor, play-off turunda elenirse ne olur?

Trabzonspor, play-off turunda elenmesi durumunda turnuvadan eli boş dönmeyecek. UEFA, play-off'ta elenen takımları da destek amaçlı ödüllendiriyor ve her takım bu paydan 5'er milyon avro alıyor. Buna göre Trabzonspor, Devler Ligi bileti alamazsa 5 milyon avro ile Şampiyonlar Ligi defterini kapatarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.