Şampiyonlar Ligi çarşamba günü kimin maçı var? 24 Kasım Çarşamba hangi maçlar var?
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçları için futbolseverler merak içinde. Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında yarın Manchester City - Paris Saint-Germain, Atletico Madrid - Milan maçları oynanacak. Peki Şampiyonlar Ligi çarşamba günü kimin maçı var?
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçları için futbolseverler merak içinde. Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında yarın Manchester City - Paris Saint-Germain, Atletico Madrid - Milan maçları oynanacak. Peki Şampiyonlar Ligi çarşamba günü kimin maçı var?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 5. hafta karşılaşmaları, yarın ve 24 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Şampiyonlar Ligi çarşamba günü kimin maçı var?
20.45 Beşiktaş - Ajax (Hollanda)
20.45 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Leipzig (Almanya)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Milan (İtalya)
23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Sheriff (Moldova) - Real Madrid (İspanya)