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Spor Şampiyon Trabzonspor'un rakipleri belli oldu!
Spor

Şampiyon Trabzonspor'un rakipleri belli oldu!

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olarak kalan Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 18:02:00 - 2022-07-28 18:30:31
Şampiyon Trabzonspor'un rakipleri belli oldu!

Süper Lig’in şampiyonu Trabzonspor’un Şampiyonlar ligi play-off turu kura çekimindeki muhtemel rakipleri kesinleşti.

Trabzonspor Şampiyonlar Ligi rakipleri kim?

Ön eleme maçlarının ikinci ayağının da tamamlanmasıyla bordo mavililerin karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu. İşte bordo-mavili ekibin muhtemel rakipleri:

- Kopenhag
- Kızılyıldız / Pyunik
- Ludogorets / Dinamo Zagreb
- Sheriff / Viktoria Plzen

GRUPLARA KALIRSA 19 MİLYON EURO GELİR ELDE EDECEK

Şampiyonlar Ligi’nde gruplara katılım bedeli 15 milyon 640 bin Euro, yayın geliri 2 milyon 700 bin Euro, katsayı geliri olarak ise 1 milyon 137 bin Euro olarak belirlendi.

Trabzonspor gruplara direk katılması halinde 19 milyon Euro gibi ciddi bir rakamı kasasına koyacak. Karadeniz ekibi Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa, Fenerbahçe elendiği için 1 milyon Euro daha fazla gelir elde edecek.

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