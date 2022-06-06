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Spor Şampiyon Trabzonspor bombayı patlatmak üzere...
Spor

Şampiyon Trabzonspor bombayı patlatmak üzere...

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavili ekibin gündemindeki isimlerden birisi Jerome Boateng. Fırtına, Alman savunmacı için teklifini yaptı ve kulübünden cevap bekliyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 11:55:00 -
Şampiyon Trabzonspor bombayı patlatmak üzere...

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Abdullah Avcılı Bordo mavili ekibin gündemindeki isimlerden birisi Jerome Boateng. Fırtına, Alman savunmacı için teklifini yaptı ve kulübünden cevap bekliyor. 

Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'larında mücadele edecek. Bordo-mavili ekip yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda takımdaki eksik mevkilere takviye yapılacak.

Takımda transfer düşünülen bölgelerden biri de defans hattı... Jerome Boateng ise Trabzonspor'un stoper listesinde yerini koruyor.

Olympique Lyon'a oyuncunun yarı maaşını ödemeyi teklif eden Trabzonspor yanıt bekliyor.

Kadroda revizyona gidecek Fransız ekibinin, kararını bu hafta vereceği öğrenildi.

İki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan, Bayern ve Manchester City gibi devlerde oynayan 33 yaşındaki Boateng için Abdullah Avcı "Ekonomik şartlar oluşursa alabiliriz" demişti. 10 yıllık Bayern Münih kariyerinin ardından Lyon'a transfer olan Boateng'in Fransız kulübünde 1 yıllık daha sözleşmesi var.

Ancak 33 yaşındaki stoper, "Yarışmacı bir takımda mücadele edip, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" demiş ve Ligue 1'i 8. bitiren Lyon'dan ayrılacağının sinyalini vermişti.

JEROME BOATENG KİMDİR?

3 Eylül 1988 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Kariyerine Hertha Berlin altyapısında başladı. Hamburg, Manchester City, Bayern Münih ve Olympique Lyon gibi takımlarda forma giydi. Almanya Milli Takımı ile 76 karşılaşmada görev alan Boateng, 1 gol kaydetti. Tecrübeli savunmacının güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...

 

 

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