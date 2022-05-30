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Spor Şampiyon sol bekini açıklamak üzere!
Spor

Şampiyon sol bekini açıklamak üzere!

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için bir kadro kurmak isteyen bordo mavili ekibin gündemine flaş bir isim gelmişti. Fırtına'nın hedefleri arasında yer alan İsveçli sol bek Ludwig Augustinsson için açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-30 12:31:00 -
Şampiyon sol bekini açıklamak üzere!

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için bir kadro kurmak isteyen bordo mavili ekibin gündemine flaş bir isim gelmişti. Fırtına'nın hedefleri arasında yer alan İsveçli sol bek Ludwig Augustinsson için açıklama geldi.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bordo-mavililerde öncelik ise sol bek pozisyonu. Geçtiğimiz sezon tam 8 farklı ismi sol bek pozisyonunda oynatan Fırtına, bu sezon böyle bir durum yaşamak istemiyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor, bu mevki için arayışını sürdürürken gündemine Ludwig Augustinsson gelmişti.

AUGUSTINSSON İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Fırtına'nın transfer listesinde yer alan Ludwig Augustinsson için kulübü Sevilla'dan ilk kez açıklama geldi. İspanyol ekibinin sportif direktör Monchi açıklamalarda bulundu. Monchi, 28 yaşındaki sol bek için Türkiye'den bir ilgi olduğunu belirtti, ancak daha fazla bilgi veremeyeceğini söyledi. İsveçli futbolcunun Sevilla'da 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

LUDWIG AUGUSTINSSON KİMDİR?

21 Nisan 1994 tarihinde İsveç'in başkenti Stockholm'de dünyaya geldi. Kariyerine IF Bromma takımının altyapısında başladı. Sırasıyla Brommapojkarna, Göteborg, Kopenhag, Werder Bremen ve Sevila takımlarında forma giydi. Sevilla formasıyla bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada 1 asiste imzasını attı. İsveçli sol bek, milli takım kariyerinde ise 43 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu 1.81 boyunda. Augustinsson'un güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...

 

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