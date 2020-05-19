Şamil Tayyar'dan 'mason' açıklaması
Antalya'da sosyal medya hesabından İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Fırat Erez tutuklandı. Bunun üzerine AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, Özgür Büyük Masonlar Locasıyla bağlantılı olduğunu bildirdiği Erez'in tutuklanma gerekçelerini sıraladı.
Antalya'da sosyal medya hesabından İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Fırat Erez tutuklandı.
Bunun üzerine AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, Erez'in tutuklanma gerekçeleri ile ilgili açıklama yaptı.
Tayyar, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:
"-Halkı kin ve düşmanlığa tahrik/aşağılama.
-Cumhurbaşkanımıza hakaret.
-Kamu görevlisine hakaret.
-Terör örgütü propagandası yapmak.
Özgür Büyük Masonlar Locasıyla bağlantılı Fırat Erez, bu suçlamalarla tutuklandı.
Bir provokatif hesabın daha hazin sonu."