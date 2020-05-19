  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nihat Doğan HDP'li belediyelere kayyım ataması ile ilgili ne söyledi? Nihat Doğan kimdir?

İftardan sonra soda, maden suyu içmenin faydası veya zararı var mıdır?

Bayram namazı tek kılınır mı? Bayram namazı evde nasıl kılınır?

EBA TV dersleri devam edecek mi?

Tek bir kişi 2,5 saatte 52 kişiye koronavirüs bulaştırabiliyor
için kalan
Gündem

Şamil Tayyar'dan 'mason' açıklaması

Antalya'da sosyal medya hesabından İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Fırat Erez tutuklandı. Bunun üzerine AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, Özgür Büyük Masonlar Locasıyla bağlantılı olduğunu bildirdiği Erez'in tutuklanma gerekçelerini sıraladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 00:50:00 -
Şamil Tayyar'dan 'mason' açıklaması

Antalya'da sosyal medya hesabından İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Fırat Erez tutuklandı.

Bunun üzerine AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, Erez'in tutuklanma gerekçeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Tayyar, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

"-Halkı kin ve düşmanlığa tahrik/aşağılama.

-Cumhurbaşkanımıza hakaret.

-Kamu görevlisine hakaret.

-Terör örgütü propagandası yapmak.

Özgür Büyük Masonlar Locasıyla bağlantılı Fırat Erez, bu suçlamalarla tutuklandı.

Bir provokatif hesabın daha hazin sonu."

İslam'a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez gözaltına alındı
İslam'a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez gözaltına alındı

Gündem

İslam'a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez gözaltına alındı

Büyük tepki çeken olayla ilgili Emniyetten açıklama
Büyük tepki çeken olayla ilgili Emniyetten açıklama

Gündem

Büyük tepki çeken olayla ilgili Emniyetten açıklama

İslam'a hakaret eden Fırat Erez hakkında çarpıcı iddia!
İslam'a hakaret eden Fırat Erez hakkında çarpıcı iddia!

Gündem

İslam'a hakaret eden Fırat Erez hakkında çarpıcı iddia!

Fırat Erez kimdir? İslam'a hakaret eden Fırat Erez nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
Fırat Erez kimdir? İslam'a hakaret eden Fırat Erez nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Gündem

Fırat Erez kimdir? İslam'a hakaret eden Fırat Erez nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı