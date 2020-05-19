Şamil Tayyar'dan İmamoğlu cilalamasına sert tepki: Belediye nimetiyle böylesiniz, iktidar nimetiyle...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu ilk günden bu yana, icraatleriyle değil işçi kıyımlarıyla, basit şovlarıyla ve tatilleriyle gündem olan CHP'li Ekrem İmamoğlu koronavirüs sürecinde ekonomik olarak zor dönemden geçen vatandaşlara İGDAŞ üzerinden fahiş faturalar çıkartarak bir darbe de oradan vurdu.

Hastalığın önlenmesinde uzmanlar tarafından en çok sosyal mesafe kuralına dikkat çekilirken otobüs, metrobüs ve metro seferlerinin sayısını azaltarak vatandaşların adeta üst üste yolculuk yapmasına neden olarak adeta ölüme davetiye çıkardı.

Paralar yandaş kanallara aktı

Salgın sürecinde dahi vatandaşın cebindeki paralara adeta göz diken İmamoğlu'nun bu paraları İGDAŞ üzerinden yandaşı kanallara aktardığı ortaya çıkmıştı. TELE 1 ve KRT TV gibi kanallara sponsor olan İGDAŞ, paraları buralara akıttı.

TELE 1 paraların karşılığını verdi

O kanallardan TELE 1'e konuk olan Ekrem İmamoğlu, akıttığı paraların karşılığını aldı. İmamoğlu'nun katıldığı programın sunucusu olan Sedef Kabaş, İBB Başkanı'nı adeta bir "halk kahramanı" gibi tanıtırken, kurduğu yağlı cümlelerle adeta yeni sponsorluklara göz kırptı.

Şamil Tayyar tepki gösterdi

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, İmamoğlu cilalamasına tepki gösterdi.

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Eğer buna tarafsız gazetecilik, bağımsız sunuculuk veya özgün moderatörlük diyorsanız, buyrun deyin!

Hiç olmazsa başkasına laf etmeyin, komik oluyorsunuz.

Belediye nimetiyle böylesiniz, iktidar nimetiyle halinizi düşünemiyorum!

İşte Şamil Tayyar'ın o paylaşımı: