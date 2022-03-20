Şamil Tayyar'dan Furkan Vakfı provokasyonuna tepki: Kimse masum göstermesin

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Alparslan Kuytul öncülüğünde Furkan Vakfı’nın Adana’da çıkardığı olaylara ilişkin, “Her hafta sokakları terörize eden bu provokatörleri de kimse masum göstermesin.” ifadelerini kullandı.

Polis izinsiz gösteriye müdahale etti

Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul ve mensupları, FETÖ ve Sedat Peker’in de hedefinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aleyhinde bir miting düzenlemek istedi. Furkan Vakfı üyelerini de arkasına alan Kuytul’un izinsiz gösterisi emniyet güçleri tarafından engellenmek istendi. Ancak uyarılara rağmen Adana sokaklarını karıştıran Furkan Vakfı üyelerine polis müdahale etmek zorunda kaldı.

Bakan Soylu'dan açıklama

Nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapan protestocuların tahrik, hakaret ve istismarına bazı polislerin orantısız güç kullanmasına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

Bakan Soylu açıklamasında, “Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan 'Kuytulcu'lar, tüm uyarılara rağmen bugün Adana’da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir. Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce, gerekli soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerini kullandı.

"Kimse bu provokatörleri masum göstermesin"

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Soylu’yu etiketleyerek “Her hafta sokakları terörize eden bu provokatörleri de kimse masum göstermesin.” dedi.

Tayyar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İçişleri Bakanımız @suleymansoylu‘nun ifade ettiği gibi tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen polisin tutumu böyle olmamalıydı. Az önce bakanımızla görüştüm, üzgündü. Ancak her hafta sokakları terörize eden bu provokatörleri de kimse masum göstermesin.