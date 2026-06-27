Sapkın bar kapatılınca LGBT gemisi rota değiştirdi

İstanbul Boğazı’nda düzenlenmesi planlanan özel partiyle ilgili tartışmaların ardından kruvaziyer gemisinin rotasında değişikliğe gidildi. İstanbul Valiliği koordinasyonunda yapılan denetimlerde, organizasyonla bağlantılı olduğu belirtilen Tek Yön isimli işletme hakkında mevzuat ihlalleri nedeniyle işlem yapıldı ve işletme Beyoğlu Kaymakamlığı kararıyla mühürlendi. Bu gelişmenin ardından LGBT’lileri taşıdığı belirtilen kruvaziyer gemisinin İstanbul’a uğramayacağı bildirildi.

'Gay bar'ın faaliyetlerine son verildi

Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi’nde bulunan “TEKYÖN” isimli işletmenin “tekyonistanbul” isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımda, kruvaziyer gemisiyle İstanbul’a gelecekler hatırlatılarak, LGBT gruplarına parti çağrısında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine, mekan, emniyet güçleri eşliğinde Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, Anayasal düzenin, genel güvenliğin ve genel ahlakın sağlanması amacıyla süresiz olarak mühürlendiği kaydedildi.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre; yaşanan gelişmelerin ardından sapkın organizasyonla bağlantılı yeni bir gelişme daha yaşandı.LGBT'lileri özel tur kapsamında taşıyan kruvaziyer gemisinin seyahat programında değişikliğe gidildi.

Eşcinsel sapkınları taşıyan kruvaziyer gemisinin güzergahının değiştirildiği ve İstanbul'a uğramayacağı duyuruldu.