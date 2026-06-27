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Gündem Sapkın bar kapatılınca LGBT gemisi rota değiştirdi
Gündem

Sapkın bar kapatılınca LGBT gemisi rota değiştirdi

Yeniakit Publisher
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Sapkın bar kapatılınca LGBT gemisi rota değiştirdi

İstanbul Boğazı’nda LGBT’lilere yönelik özel parti düzenleneceğinin duyurulmasının ardından başlatılan denetimlerde, etkinliği organize ettiği belirtilen Tek Yön isimli işletme mühürlendi. Gelişmeler sonrası özel tur kapsamında İstanbul’a gelmesi beklenen kruvaziyer gemisinin güzergahının değiştirildiği öğrenildi.

İstanbul Boğazı’nda düzenlenmesi planlanan özel partiyle ilgili tartışmaların ardından kruvaziyer gemisinin rotasında değişikliğe gidildi. İstanbul Valiliği koordinasyonunda yapılan denetimlerde, organizasyonla bağlantılı olduğu belirtilen Tek Yön isimli işletme hakkında mevzuat ihlalleri nedeniyle işlem yapıldı ve işletme Beyoğlu Kaymakamlığı kararıyla mühürlendi. Bu gelişmenin ardından LGBT’lileri taşıdığı belirtilen kruvaziyer gemisinin İstanbul’a uğramayacağı bildirildi.

 

'Gay bar'ın faaliyetlerine son verildi

 

Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi’nde bulunan “TEKYÖN” isimli işletmenin “tekyonistanbul” isimli Instagram hesabından yapılan paylaşımda, kruvaziyer gemisiyle İstanbul’a gelecekler hatırlatılarak, LGBT gruplarına parti çağrısında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine, mekan, emniyet güçleri eşliğinde Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, Anayasal düzenin, genel güvenliğin ve genel ahlakın sağlanması amacıyla süresiz olarak mühürlendiği kaydedildi.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre; yaşanan gelişmelerin ardından sapkın organizasyonla bağlantılı yeni bir gelişme daha yaşandı.LGBT'lileri özel tur kapsamında taşıyan kruvaziyer gemisinin seyahat programında değişikliğe gidildi.

 Eşcinsel sapkınları taşıyan kruvaziyer gemisinin güzergahının değiştirildiği ve İstanbul'a uğramayacağı duyuruldu.

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Yorumlar

Mehmet

Bu haber, İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı'nın milletimizin değerlerini zedelemek isteyen "sapkın" örgütlere karşı aldıkları mütevazı ama önemli bir adım olduğunu gösteriyor. Tek Yön isimli işletme hakkında mevzuat ihlalleri nedeniyle işlem yapılmış, faaliyetlerine son verilmiş ve artık bu sapkınların İstanbul Boğazı'nda düzenlemek istedikleri parti gerçekleşmeyecek. Bu gelişme, vatanımızı, değerlerimizi koruyan Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve TBMM'nin kararlılığının bir göstergesidir. Allah razı olsun, milletimiz bu tür sapkınlıklar karşısında her zaman el ele verir, güçlü bir şekilde savunur durur.
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