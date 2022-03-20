Köprü onarımını hizmet diye pazarlayınca alay konusu oldular! Şamil Tayyar'dan iş bilmez CHP'lilere efsane cevap

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Dünyanın en uzun orta açıklıklı projesi 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 18 Mart’ta açıldı.

AK Parti’nin mega projelerinin arasına giren ve Türkiye’nin simgesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne burun kıvıran CHP’nin ise onarım çalışması yaptığı köprüden gururla bahsetmesi dalga konusu oldu.

CHP'li belediyeye efsane cevap!

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik ilçesinde 1975 yılında yapılan köprünün vatandaşların can güvenliği için yenilendiğini duyurdu. Henüz Çanakkale Köprüsü’nün yankısı devam ederken, CHP’li belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dalga konusu oldu.

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar ise Twitter hesabından paylaştığı mesajla efsane bir yorumda bulundu.

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hizmetin küçüğü büyüğü, azı çoğu olmaz. Hepsi az ya da çok bir derde derman olur. Tuhaf olan; sağdakine burun kıvıranların soldakini gururla paylaşmaları!