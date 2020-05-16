Şamil Tayyar'dan çarpıcı soru
AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, Vefa Sosyal Destek Gruplarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. Tayyar, "CHP, PKK gibi bu gönüllülere neden saldırır?" diye sordu.
AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, Vefa Sosyal Destek Gruplarına yapılan saldırılara tepki gösterdi.
Tayyar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İllere dağılmış Vefa Sosyal Destek Grupları, bu zorlu süreçte, devletle millet arasında gönülden gönüle gönüllü köprü inşa ediyor. PKK Van’da saldırdı. CHP Adana’da.. PKK bir terör örgütü, farklı olamaz. Ya CHP? PKK gibi bu gönüllülere neden saldırır?" ifadelerini kullandı.
İşte Tayyar'ın tweeti: