Samandağ’da hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı.04 Eylül 2019 Çarşamba 21:23
Hatay’ın Samandağ ilçesinde hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçede motosiklet ve bisiklet hırsızları B.A. ve U.A.Samandağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Daha önceden 3 adet aracın camını kırmak suretiyle araç içerisinden hırsızlık yaptığını tespit edilen A.Ş. ise kaçarken emniyet güçleri tarafından yakalandı.
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