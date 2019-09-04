Samandağ’da hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı Hatay’ın Samandağ ilçesinde hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede motosiklet ve bisiklet hırsızları B.A. ve U.A.Samandağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Daha önceden 3 adet aracın camını kırmak suretiyle araç içerisinden hırsızlık yaptığını tespit edilen A.Ş. ise kaçarken emniyet güçleri tarafından yakalandı.

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