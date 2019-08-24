0553 313 94 23

Saman yüklü tır yandı, alevler ormana sıçradı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde saman balyası yüklü tırda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:04
Saman yüklü tır yandı, alevler ormana sıçradı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde saman balyası yüklü tırda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ünal idaresindeki 26 BF 831 plakalı saman balyası yüklü tır, Hasanlar-Kabaklar köy yolunun Dutağacı Köprüsü Mevkiinde üzerindeki saman balyalarının yüksek olması yüzünden elektrik hatlarına çarparak ateş aldı. Şoför Mustafa Ünal’ın ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Hisarcık Orman İşletme Şefliği ve Hisarcık İtfaiyesi’ne ait ekipler ormanlık alana da sıçrayan yangını söndürdü. Olayda, 200 metrekarelik ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.


Kamyon şoförü Mustafa Ünal, her zaman bu yöreden saman sardığını, yol yapım çalışmaları esnasında yol seviyesinin yükselmesi yüzünden aracının elektrik direğine takıldığını söyledi.


Yangın sonucu tır ve üzerindeki 610 saman balyası tamamen yanarken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik tenisçiler sertifikalarını aldı
    1. Minik tenisçiler sertifikalarını aldı
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Doğu..
    3. Tatil cennetinden 4,5 ton çöp çıktı
    4. Günlerdir HDP binası önünde eylem..
    5. Çocuklar yaz boyunca tenisle buluşuyor
    6. Arguvanlı muhtarlara yeni kimlik..
    7. Müzenin ziyaretçilerine çömlekçiliği..
    8. İzmir'de 129 düzensiz göçmen yakalandı
    9. Quaresma'dan ayrılık mesajı:..
    10. Galatasaray'a yeni forma sponsoru
    11. Psikolojik Danışman yeniakit.com.tr’ye..
    12. Beden eğitimi öğretmeninin kırsal..
    13. Engelliler denize açıldı
    14. TSK helikopterleri Samsun'da 17 kişiyi..
    15. Rektör Levent’ten Ağbal’a ziyaret
    16. Saman yüklü tır yandı, alevler ormana..
    17. Erkeklerde Gaziantep Tenis İhtisas..
    18. Başkan Demir: “Yaralar sarılacak”
    19. Kellik ve saç dökülmesine veda edin! |..
    20. Quaresma’dan ayrılık açıklaması
    21. Trabzonlu gazetecilerden Erciş..
    22. Meteoroloji'den Ardahan için sağanak..
    23. MHP’li Fendoğlu gençlerle sohbet etti
    24. KYK yurt başvurusu sonuçları ne zaman..
    25. Bursaspor'da transfer tahtası sorunu..
    26. Büyükşehir Basketbol Takımı yeni..
    27. Şanlıurfa’da zabıta amirleri..
    28. Quaresma'dan açıklama
    29. CHP’den Emine Bulut cinayetine tepki
    30. Sıcaktan bulanan vatandaş süs..
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Oktay Vural'dan çok konuşulacak sözler: Bunlar gerçek olabilir mi?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı