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Yerel Uyuşturucuyu sakladıkları yere bakın
Yerel

Uyuşturucuyu sakladıkları yere bakın

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Uyuşturucuyu sakladıkları yere bakın

Elazığ’da bir araçta narkotik dedektör köpeğiyle gerçekleştirilen aramada, bagajdaki iş makinesinin içine gizlenmiş 1 kilo 850 gram esrar ele geçirildi ve olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İHA'nın yayınladığı habere göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede çevre illerden kente gelen 2 şüpheli araç durduruldu.

Araçlar üzerinde narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, bagaj kısmında bulunan iş makinası içerisine zulalanmış vaziyette, 9 parça halinde 1 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçirildi.

‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklanırken diğerine ise adli kontrol kararı verildi.

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