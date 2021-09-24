Salgında 7.2 milyon haneye ulaştık 2.3 milyar lira nakit yardımı yaptık

“Faz-3 desteklerimiz kapsamında 16 binden fazla hanemize daha 1000’er lira olmak üzere toplamda 16 milyon lirayı aşkın tutarı hesaplara yatırdık” bilgisini veren Yanık, destek başvuruların e-Devlet üzerinden alındığını hatırlattı.



Yanık, “Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 kapsamında bugüne kadar 2,3 milyar lira nakdi yardım yaptık. ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ milli dayanışma kampanyası kapsamında son olarak 5 binden fazla haneye 1000’er lira olmak üzere toplamda 5,3 milyon lirayı geçen ödeme yapıldı. Faz 1, Faz 2, Faz 3, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ve ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası ile yaklaşık 7,2 milyon tekil haneye destek ulaştırdık” ifadelerini kullandı.



Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan 2020’de e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruların alınmaya başlandığını belirten Yanık, şu bilgileri verdi: “Başvurular, öncelikle merkezi veri tabanları üzerindeki bilgilerle ön eleme kriterlerine tabi tutuluyor. Ön elemeden geçen başvurular, her il ve ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza sistem üzerinden iletiliyor ve yerelde dönemsel muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor.”



Yanık, dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere ödemelerin ise başvuru sahiplerinin belirttikleri banka hesapları üzerinden ulaştırıldığını söyledi.