Salgın sürecinde düzenlenen e-Fatura tutarı ikiye katlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından son dönemde hayata geçirilen dijital uygulamaların kullanımı sosyal temasın azaldığı pandemi sürecinde hızla arttı. Mükelleflerden 2020’de yaklaşık 106 milyon beyanname alındı.

GİP Portal’a ilgi yoğun

Geçen sene e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellef sayısı yüzde 77 artarak 332 bin 400’e, düzenlenen e-Fatura sayısı da yüzde 52 artarak 366 milyon 655 bin 334’e çıktı. Kesilen e-Fatura tutarı ise yüzde 106 artarak 9.9 trilyon liraya yükseldi. 19 bin 297 mükellef e-Fatura uygulamasını entegrasyon yöntemiyle kullandı ve uygulamanın başından bu yana 93 firma teknik kılavuzlarda belirtilen testleri başarılı şekilde tamamlayıp özel entegratör izni aldı. 2020 itibarıyla 300 bin mükellef, özel entegratörler üzerinden e-Fatura uygulamasına dahil oldu. 13 bin 100 mükellef de GİB Portal üzerinden e-Fatura düzenledi. Ayrıca e-Tebligat Sistemi’yle mükelleflerin vergi dairelerini ziyaret etme ihtiyaçları azaltıldı. Sistemin açılışından geçen yılın sonuna kadar 1.8 milyon zorunlu gelir vergisi mükellefine 28 milyon, 840 bin, zorunlu kurumlar vergisi mükellefine 16 milyon, 2.1 milyon gönüllü gerçek kişi mükellefe 14.5 milyon, 233 bin gönüllü tüzel kişi mükellefe 3.5 milyon olmak üzere toplam 62 milyon 536 bin 984 e-tebligat gönderildi. E-tebligat sisteminde kullanıcı sayısı toplam 5.1 milyonu geçerken, 2020’de 153.3 milyon lira, sistemin kullanıma açıldığı günden geçen yılın sonuna kadar da toplam 870 milyon 539 bin 978 lira tasarruf sağlandı.

E-Defter kullanımı artıyor

Öte yandan başladığı günden 2020 sonuna kadar e-Defter uygulaması kullanmak amacıyla başvuru yapan ve izin verilen mükellef sayısı da 203 bin 410 oldu. Mükelleflerin elektronik ortamda fatura oluşturmalarına, iletmelerine, muhafaza ve ibraz etmelerine olanak veren e-Arşiv uygulamasında da 2020 itibarıyla kayıtlı özel entegratör sayısı 86’yı buldu. Ayrıca geçen yıl itibarıyla e-Arşiv uygulamasına kayıtlı kullanıcı sayısı da 321 bin 700’e dayandı.

İşler çok kolaylaştı

Mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemelerini, iletmelerini, muhafaza ve ibraz etmelerini mümkün kılan e-Bilet uygulamasından 189 mükellef faydalanırken, e-Bilet özel entegratör sayısı da 20 oldu. Öbür taraftan e-Yoklama Sistemi’yle denetim faaliyetlerinin mobil cihazlarla yerine getirilmesine başlandı. Mobil cihaz kullanımıyla mükelleflerin her türlü uyumsuzluklara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmelerine imkân tanındı. Bu kapsamda geçen yıl 1.9 milyon adet e-Yoklama işlemi gerçekleştirildi.