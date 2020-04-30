Salgın döneminde KOBİ'lerin online ödeme hizmetlerine ilgisi arttı

İSTANBUL (AA) - TOLGA YANIK - iPara Genel Müdürü Tarık Onat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası online ödeme hizmetlerini talep eden iş yerlerinin sayısında hızlı bir artış olduğunu belirterek, "Mart ayında 400'ün üzerinde iş yerine hizmet sağlamaya başladık. Bu iş yerleri çoğunlukla KOBİ ölçekli firmalar. Sektör olarak ise organik gıda satıcıları, hijyen malzemesi satıcıları, yerel marketler, kırtasiyeler öne çıkıyor." dedi.

Onat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Multinet Up grubu bünyesinde yer aldıklarını ve elektronik ticarete aracılık ederek ödeme hizmetleri sunduklarını ifade etti.

iPara'nın temel görevinin, elektronik ortamda alışveriş yapmak isteyen müşterilere bu hizmetleri bir iş günü içerisinde sunmak olduğunu belirten Onat, "Üye iş yerlerine gider yönetim modülü sunuyor ve bir platform aracılığıyla indirim de sağlıyoruz. Bu sayede dijital dünyadaki ihtiyaçlarına cevap veriyoruz." diye konuştu.

Onat, iPara'nın katma değerli servisleri de bulunduğunu ifade ederek, "Bu hizmetler arasında kart saklama, aidat ödemeleri gibi çeşitli hizmetler yer alıyor." dedi.





- "Organik gıda, hijyen malzemesi satıcıları ilgi gösteriyor"





Tarık Onat, kuruluşlarından bu yana yaklaşık 13 bin müşteriye hizmet verdiklerini aktararak, "Müşterilerimiz ağırlıklı olarak dijital dünyada faaliyet gösteriyor. Son dönemde oyuncak, kırtasiye firmaları öne çıksa da otomotiv, hırdavat, kadın giyim gibi alanlar müşterilerimiz arasında ağırlığı oluşturuyor." diye konuştu.

Bu yıl 1,5 milyar TL ciro hedeflediklerini ancak Kovid-19'un etkisiyle bu hedefi geçmeyi öngördüklerini belirten Onat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid-19 sonrası online ödeme hizmeti talep eden iş yerlerinin sayısında hızlı bir artış oldu ve mart ayında 400'ün üzerinde iş yerine hizmet sağlamaya başladık. Bu iş yerleri çoğunlukla KOBİ ölçekli firmalar. Sektör olarak ise organik gıda satıcıları, hijyen malzemesi satıcıları, yerel marketler, kırtasiyeler öne çıkıyor.

Büyük işletmeler genellikle bankalarla çalışmayı tercih ediyor. Bizim kitlemiz biraz daha farklı. Bir entegrasyonla bütün bankaların kartlarına taksit yapma ihtiyacı olan, çok hızlı hizmet almak isteyen, fiyat konusu ikinci planda olan firmalar bizi tercih ediyor. Bu firmalar arasında kurumsal olanlar olsa da KOBİ'ler daha fazla ağırlığa sahip."





- "Temassız ödemelerde yüzde 51 artış yaşandı"





iPara Genel Müdürü Onat, salgının etkisiyle elektronik ticarette ocak ayından mart ayına yüzde 78 büyüme gerçekleştiğini aktararak, "Elektrik-elektronik eşya, bilgisayar alanında 3 kat büyüme gerçekleşti. Yine sağlık ürünleri, hırdavat gibi alanlarda büyümeler meydana geldi." şeklinde konuştu.

Salgının bazı sektörlere yansıması olumlu olurken, bazı sektörlerde de tam tersi durumun ortaya çıktığını kaydeden Onat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de hava yolu ve konaklama harcamalarının yüzde 85'i elektronik ticaret ile gerçekleştiriliyor. İnsanlar, acenteleri ziyaret etmeden işlemlerini yapıyor ancak salgının etkisiyle hava yolları kısmında yüzde 80'lik bir düşüş meydana geldi. Yine salgının etkisiyle biletleme ve eğlence gibi sektörlerde olumsuz yansımalar oldu. Mobilya-dekorasyon ve kuyumculukta ise fiziksel olarak satışlarda düşüş olmasına rağmen elektronik ticarette büyüme gerçekleşti.

Öte yandan, ocak ve mart ayları arasında temassız ödemelerde yüzde 51 artış yaşandı. Bu durum, vatandaşın sosyal mesafe ve temas konusunu önemsediğini gösteriyor ancak dünya payına bakıldığında temassız ödemelerin hala yüzde 6 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Temassız ödeme konusunda alınması gereken mesafe var."







- "Marketler, manavlar, kırtasiyeler akışlarını dijitale taşıyor"





Tarık Onat, marketlerin, manavların, kırtasiyelerin elektronik ticarete uyum sağlamak zorunda olduğunu vurgulayarak, "Bu alandaki işletmeler hala talep gören, talep görmek zorunda olan, zaruri ihtiyaçlar kategorisinde yer alıyor. Bu işletmeler işleyişlerini, akışlarını dijitale doğru taşıyor. Bu noktada, bizim gibi ödeme hizmeti sunan firmalar da işletmelere hızlı bir şekilde destek sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm süreçlerinin dijital olması sebebiyle salgına en hazırlıklı yakalanan iş grubu olduklarını belirten Onat, şunları kaydetti:

"Müşteri tarafında opsiyonel olan fiziksel evrak durumumuz vardı. Bankalara gidip, başvurup birkaç evrak almaları gerekiyordu. Şimdi onu da dijitalleştirdik. Araya bir tek kuryeyi koyuyoruz. Başka hiçbir şey beklemiyoruz. Ödeme sistemleri konusunda zaten ülke olarak iyi bir konumdayız. Bu dönüşüm konusunda da iyi olabiliriz."