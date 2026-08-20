PFDK cezaları açıkladı! Fenerbahçeli yöneticiye 2,5 milyon TL ceza

Süper Lig’de yeni sezonun ilk haftasının ardından PFDK’dan çok sayıda kulüp ve isme ceza çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yapılan toplantının ardından disiplin kararlarını açıkladı.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:

"1- Galatasaray'ın, 14.08.2026 tarihinde oynanan Galatasaray -Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Tribün 119, 120, Kuzey Tribün 105, 106, 107 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Çorum FK’nın, 14.08.2026 tarihinde oynanan Galatasaray - Çorum FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 418, 419, 420 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Çorum FK’nın, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çorum FK sporcusu Alexandros Kyziridis’ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

3- Trabzonspor'un, 15.08.2026 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

4- Konyaspor Kulübü hakkında, 15.08.2026 tarihinde oynanan Konyaspor-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

5- Gençlerbirliği Kulübü'nün, 15.08.2026 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 150.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

6- Fenerbahçe'nin, 15.08.2026 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 75.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe idarecisi Mahmut Nedim Uslu’nun, müsabaka sonrasında medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.500.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına (oy çokluğu),

7- Gaziantep Futbol Kulübü hakkında, 15.08.2026 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü -Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası Alt C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- Kocaelispor Kulübü'nün, 16.08.2026 tarihinde oynanan Başakşehir - Kocaelispor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

9- Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, 16.08.2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Alt Tribün 123 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 150.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

10- Erzurumspor FK’nın, 16.08.2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 210 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- Beşiktaş'ın, 16.08.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt Tribün 108-109, Kuzey Üst Tribün 408 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

12- Eyüpspor Kulübü'nün, 16.08.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

13- Samsunspor'un, 17.08.2026 tarihinde oynanan Samsunspor -Göztepe Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Üst Tribün 205 ve Kuzey Alt Tribün 122 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir."